„Ha a tavalyi csúcsév volt, akkor az idei az ezüstérmes” – foglalja össze az idei év eredményeit Görcs Annamária, a Presztízs-díjas GIMEX-Hidraulika vezetője. Az idén 30 éves cég messzire jutott az egykori panellakásból, ahol a vállalkozó szellemű alapító, Görcs Imre egyetlen faxgéppel elindította a céget: forgalma idén is meghaladja az évi másfél milliárd forintot. Az impozáns pénzügyi eredményekhez stabil beszállítói és megrendelői kör társul, utóbbi gerincét több mint 200 nagyobb vásárló adja. Sőt, az autóiparon kívül más iparágak is egyre nagyobb arányban képviseltetik magukat a megrendelők között.

Görcs Annamária

Görcs Annamáriától megtudtuk, hogy az idei fejlesztések nagy része a fenntarthatóság jegyében zajlott a Gimexnél.

– A céges autóflotta egy részét környezetbarát plug-in hibridekre cseréltük, és bővítettük a 2021-ben telepített napelemrendszerünket is, így az épületeink hűtés-fűtésének energiaellátását szinte teljes egészében zöldenergiából fedezzük – sorolja az ügyvezető.

A közeljövő még nagyobb feladatokat tartogat, a napokban megkezdődik ugyanis a Gimex győr-újvárosi telephelyén a tereprendezés, és a terület megfelelő hasznosítása az egyik fő cél. Ezzel párhuzamosan zajlik az ikrényi Rábca Ipari Parkban tavaly megvásárolt kéthektáros terület beépítésének tervezése, ott tíz éven belül új „főhadiszállást” épít a Gimex. Ez új lehetőségeket nyit majd, a többi között nagyobb volumenre ad lehetőséget a cég életében.

– A gépipari elemek B2B-értékesítésére és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra fókuszálunk. Az a célunk, hogy az általunk kínált termékekhez még rugalmasabban tudjuk hozzátenni a megfelelő szervizszolgáltatást, erre nagy az igény. Ahogy a tervezésre és a kivitelezésre is, ezért fejlesztettük a tervezőcsapatunkat is, így képessé váltunk egyedi, magas hozzáadott értékű megoldások megvalósítására – mondja Görcs Annamária. A cégvezető a pénzügyi eredmények mellett arra a legbüszkébb, hogy a folyamatos fejlődést a sikeresen levezényelt generációváltás közepette sikerült megvalósítani, miközben a Gimex stabil, 25 fős csapatának több mint fele legalább tíz éve itt dolgozó szakemberekből áll, az ő munkájuk elismeréseként alapították meg a harmincadik évforduló alkalmából a GIMEX – AD HONOREM díjat, valamint a 2018-ban létrehozott Görcs Imre-díjjal továbbra is évente támogatnak fiatal pályakezdőket, közösségi szereplőket. (x)