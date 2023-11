Az üveges bébiételek gyártása 1995 szeptemberében kezdődött meg az üzemben, főzelékek, hús tartalmú ételek, valamint gyümölcsök gyártásával. A családi vállalkozás több mint hatvan éve száll síkra a természet védelméért, annak értékes erőforrásaival való felelős bánásmódért és a biológiai sokféleség megőrzéséért.

- Tekintettel arra, hogy a bébiétel bizalmi termék, a gyermekek iránti felelősségérzettől motiválva a HiPP Kft. garantálja a vásárlóinak a szigorúan ellenőrzött bio alapanyagokból, a legnagyobb gondossággal készített, magas minőségű bébiételeket- mondja Dr. Bódi Csaba ügyvezető.

Az energiaválság minden hazai vállalatot negatívan érintett, ám a HiPP Kft. felkészülten állhatott a kihívások elé.

- A gáz és az áram áremelkedése, valamint azzal szorosan összefüggően a csomagoló anyagok árának drágulása természetesen negatívan befolyásolták a cég életét, de mégis előnyt jelentett, hogy cégünk már az energiaválság előtt elindult az energiahatékonyság irányába, hiszen már 2014 óta zöldáramot használunk, ami azt jelenti, hogy megújuló energiaforrásból származik. Több energiahatékonysági projektet is végrehajtottunk. Korszerűsítettük a fűtési rendszert, átálltunk a hőszivattyús hűtésre, szigeteltük a szelepeket és a szerelvényeket, ezeken felül korszerűsítettük a világítást és átfogó elemzést készítettünk a sűrített levegő rendszerről. Sokan nem tudják, de a legdrágább energia a sűrített levegő, ezért is nagyon fontos a rendszer folyamatos vizsgálata és korszerűsítése- mutatja be Dr. Bódi Csaba a cég klímasemleges törekvéseit, melyek közül az utóbbival sikerült éves 850 t/év CO2 megtakarítást elérni, ami, 82 háztartás éves energiafelhasználását jelenti.

Az év egyik legnagyobb sikere volt egy 465 kVA teljesítményű napelemrendszer telepítésének megvalósulása. Amellett, hogy költséghatékony megoldást és megtérülő befektetést jelent a HiPP Kft. számára, ez még egy nagy lépés a klímasemlegesség jegyében. A törekvéseket rangos díjak fémjelzik, a cég 2018-ban elnyerte a CSR Díjat Zöld kiválóság kategóriában, 2019-ben pedig jelölést kaptak a Nemzetközi EMAS Díjra, ami önmagában is óriási elismerés. 2020-ban Award Követnek választották a céget a jelentős CO2 megtakarításért, 2021-ben ismét CSR Díjat kaptak "Legjobb környezeti felelősség vállalásért", 2023-ban pedig a "Fenntarthatóság szimbóluma" lett a cég.