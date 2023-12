Ebben a helyzetben találta magát a most Győrben élő Zsida József és párja Tímea, ám így sem kértek segítséget. Ők ketten már 35 éve vannak együtt jóban, rosszban, most is csak egymásba kapaszkodnak, hogy talpra állhassanak. Szinte egész életükben földeken dolgoztak, sajnos az egészségük megromlott. Legkisebb lányuk, Veronika fordult alapítványunkhoz szülei számára segítséget kérve. Veronika maga is anyaotthonban él kilenc hónapos kisfiával, de kérvényében leírta szülei kálváriáját. Azt is hozzátette, hogy szerencsére vannak jóakaratú emberek, s egy győri kiskertbe telepítettek nekik egy kis kétszemélyes lakókocsit. Ebben lakik most József és Tímea. Vizet 2-3 kilométerről flakonban hordanak, szerencsére a telek tulajdonosától kapnak áramot így egy villany hősugárzó segítségével tudják egy kicsit fűteni a lakókocsit. Az elmúlt hetekben bizony a fagyos időben nem volt könnyű az életük. A munkahelyükön napi bejelentéssel foglalkoztatták őket, így még táppénzük sincs, most pedig még nem találtak munkát. Azon vannak, hogy mielőbb dolgozhassanak.

– Örülnék, ha tudnának segíteni nekik. Eddig éveken keresztül ők segítettek engem, amiben csak tudtak, most ezzel, hogy írtam önöknek, ezzel szeretnék segíteni. Előre is nagyon szépen köszönöm

– írta Veronika az alapítványnak.

A házaspár nagyon meglepődött, amikor alapítványunk kétszázezer forintos támogatásával megérkeztünk lakókocsijukhoz. Nem tudtak lányuk kéréséről, de nagyon örültek a támogatásnak, mert nem nagyon van mit enniük már. Így év végére jut élelem az asztalra az apró, ám gondosan rendben tartott kis ideiglenes otthonban, és jut talán pénz egy téli cipőre is, mert Tímea vékony sportcipője nem a bokáig érő sárban való közlekedésre való, hamar átázik. A házaspár nagyon hálás lapunk olvasóinak, akiknek jóvoltából kicsit könnyebb lélekkel várhatják az új évet, benne remélhetőleg az új munkalehetőséget.