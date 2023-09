Az ünnepélyes átadásra a Polgármesteri Hivatal Dísztermében került sor, ahol az idén az emléklapok mellett posztumusz díjat is adtak át, a közelmúltban elhunyt Szigeti Sándor családjának. A hagyományoktól eltérően egy kategóriában két harmadik helyezettet is hirdettek, megosztva a helyezést. A versenyzők most is intézmények, lakóközösségek, vállalkozások, családi házak valamint balkon, erkély, terasz kategóriákban jelentkezhettek. Az egybegyűlteket Mágel Ágost önkormányzati képviselő valamint Farkas Ciprián, polgármester köszöntötte.

Örömmel tapasztaljuk, hogy minden évben megközelítőleg 50-en pályáznak, ami azt jelenti, hogy sokan akarnak tenni a virágos Sopronért. Évről-évre résztvevői a megmérettetésnek a környék óvodái, intézményei is, amelyek tevékenysége e tekintetben is fontos, hiszen a nevelésnek ez is egy része

- mondta Mágel Ágost.