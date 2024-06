Ami biztos, hogy sem ez az eredmény, sem a bizonytalanság nem jó senkinek, sem a jelölteknek, sem a választóknak, sem pedig a városnak. Ebből a szempontból is jól jön az a négy hónap, amíg az új városvezetés hivatalosan is megkezdheti a munkáját, és a jelenlegi irányít, talán megnyugszanak a kedélyek. Merthogy a város addig is él, működik, döntésekre van szükség, folyamatban lévő ügyeket kell vezényelni, menedzselni, mintha mi sem történt volna.

Ez még úgy sem könnyű, ha valaki tudja, hogy utána neki mennie kell, hát még úgy, ha azt sem tudja, megy vagy marad. Nem csak a voksolás, ez is komoly emberi tapasztalat lesz, akárhogy alakuljon is majd a számtan.