Ugyanis Keanu Reeves is színpadra lépett a Dogstar formáció tagjaként. Az 1991-ben alapított amerikai alternatív rockegyüttesben a világhírű hollywoodi színész basszusgitárosként tevékenykedik Robert Mailhouse dobos és Bret Domrose gitáros-énekes mellett. A 2000-es évek elején ugyan abbahagyták, két évtizednyi szünet után visszatértek és bejelentették újraegyesülésüket. Éppen egy éve léptek újra nyilvánosan színpadra a BottleRock Napa Valley zenei fesztiválon, és most dalaikat elhozták a magyar határ közelébe is.

A mai nap különlegessége mindenképp Azariah, aki első magyarként lép fel a rockfesztiválon. Arról a koncertről sem hiányozhatunk!