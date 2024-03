Folytatódott a rábapatonai Jávori Lili kalandja a vasárnapi adásban. A lányokat kisebb-nagyobb mértékben átalakította a szakmai stáb a Next Top Model Hungary műsorban.

Next Top Model Hungary – a rábapatonai Jávori Lili teljesítménye kiemelkedő volt, így továbbjutott a következő fordulóra.

Fotó: Zsólyomi Norbert

Lili egy frufru-t kapott, majd őt is, ahogy a többi lányt is, a profi divatfotós, Zsólyomi Norbert örökített meg szebbnél-szebb fotókon. Az adás további részében táncpróbára mentek a lányok, hogy a főcím forgatáshoz mindenki megtanuljon egy rövid koreográfiát.

Next Top Model Hungary – Jávori Lili elsírta magát

Lilinek testhezálló volt a feladat, nagyon örült is neki. Azonban mivel négyes csapatokba osztották őket, végül pont Lili csapata bizonyult a legrosszabbnak. Részben azért, mert szembetűnő volt az ő és a többi lány tánctudása közti eltérés. Ez nagyon megviselte a rábapatonai szépséget, sírva is fakadt amiatt, hogy így alakult a helyzet. A szomorúságára az adott okot, hogy tudták, a leggyengébb csapatból biztosan kiesik valaki. A zsűri az egész heti teljesítmény alapján döntött – mivel Lili fotója nagyon tetszett nekik és a forgatáson nyújtott teljesítménye is kiemelkedő volt, így továbbjutott a következő fordulóra.