Hajdu Tibor két éve tagja a Győri Nemzeti Színháznak. Munkásságát 2023-ban Junior Prima díjjal ismerték el. Láthattuk őt televízióban és mozivásznon is, ismerős lehet például a Drága örökösök, a Most vagy soha, vagy éppen a Majdnem menyasszony című filmekből is.



Folytatódik a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér új, olvasás ösztönző programja.

Fotó: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Amikor 30 évesen ilyen szerepek és lehetőségek találják meg az embert akkor adódhat a kérdés, mikor jut ideje magára, vagy épp az olvasásra?

A színészt ezekről, és kedvenc könyveiről kérdezik április 15-én (hétfő) délután 5 órától a Kisfaludy Károly Könyvtár agóráján (Győr, Baross G. u. 4.). Beszélgetőtársa Bajzát Zsuzsi lesz.

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér oldalán.