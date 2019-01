Parkolópályán a színesfém-tolvajok - egyre kevesebb csatornafedelet lopkodnak Győrben - fotók

A Pannon-Víz munkatársai, Klauz Péter (b) és Horváth József (j) sérült csatornaaknát javítanak.

Szomorú kép a Pannon-Víz archívumából: 2009. július 22-re virradóra több csatornafedél tűnt el a győri Radnóti utcában. Előtérben fedetlen akna, mögötte 30 méterre egy másik balesetveszélyes akna, mindkettőt ellopták.

Télen melegaszfalt hiányában tovább tart a sérült csatornaaknák javítása.

"Nem divat csatornafedelet lopni, jelentősen kevesebb tűnik el. Ha valahol hiányzó csatornafedelet jelentenek, azt jó eséllyel a környéken megtaláljuk. Egy évtizede közel 100 fedlapot tulajdonítottak el. Összesen kétmillió forintos kárt okoztak ezzel egyetlen év alatt. Az utóbbi időben már csak elvétve tűnik el néhány darab" – kezdte Tóth László.Az újfajta csatornafedelek kerettel együtt 170 kg-ot nyomnak, akár 16 cm-et is eléri az építési mélységük. Az áruk beépítés nélkül 50 ezer forint plusz áfa. Mégis kevesen kockáztatják a súlyos darabok "elmozdítását"."Célra vezető volt a hulladék-átvétel szigorú szabályozása. Aki nyitott szemmel jár, látja a változásokat. Megszűntek azok a gyanús hulladék-átvevőtelepek, ahol a kerítésre mázolva öles betűkkel hirdették az éjjel-nappali nyitvatartást. Régebben gyakran lehetett találkozni olyan gyűjtőkkel, akik hajnalban kerékpáron, kézikocsin tolták az éjszaka összeszedett haszonvasat. És ma már nem parkolnak a Kossuth utcán rossz vassal dugig rakott kisteherautók sem. Nem véletlenül" – közölte a Pannon-Víz diszpécser-szolgálatának vezetője.A színesfém-kereskedelmet szabályozó, 2013 őszétől hatályos törvény kiköti: a fémátvevő telepeken csak eredetiségigazolással adhatnak le bármit.Nézzük, a konkrét eseteket. Győrladamér központjában, a Petőfi téren valószínűleg teherautó rongált csatornaaknát. Az akna beton része széttört, a keret deformálódott, a fedlap itt eltűnt. A környéken lakók raklappal fedték a sérült aknát, a hibabejelentés után a Pannon-Víz ügyeletesei tettek rá korlátot és villogót. Majd később pótolták a fedlapot. A másik bejelentés Öttevényről érkezett, a vasút melletti utcából jeleztek hiányzó fedlapot. Kiérkező szerelőknek itt is sérült aknával volt dolguk, a közelben megtalálták a hiányzó fedelet, majd pár nap múlva elvégezték a javítást.A viszonylag hosszú ideig tartó korrekciók oka, hogy télen nem működik betonkeverő telep, így a kisebb javításokhoz hagyományos kézi munkával, lapáttal és betonkeverővel készítenek ideiglenes fagyálló betont a Pannon-Víz munkatársai. Mind a győrladaméri, mind az öttevényi eset futótűzként terjedt a közösségi médiában, ami jó, hisz a helyiek értesültek a balesetveszélyről.Tóth László felhívta a figyelmet: "a téli időszak jellemző meghibásodása, hogy a hótoló gépek rongálhatnak néhány csatornafedelet. A tolólap beleakad és kibillenti, vagy eltolja azt. Lehet, hogy a lendületesen haladó gép sofőrje ezt észre sem veszi. Szeretnénk, ha ezekről a balesetveszélyes helyzetekről minél hamarabb értesülnénk.Most is számítunk a jó szándékú, közösségért tenni akaró bejelentőkre. Aki hiányzó csatornafedéllel találkozik, kérjük, jelezze a 06 80 20 40 86-os zöld számon. Éjjel-nappali ügyeletünk rövid időn belül a helyszínre ér és megszünteti a balesetveszélyt".