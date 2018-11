Megújult a Malom Liget Győrben - fotó

A széleskörű fejlesztések a park adottságainak feltérképezését követően kezdődtek, amelynek keretében a terület funkcionális bővítésére és a növényállomány megújítására is sor került. A megszokott és szükséges haladási irányok figyelembevételével újult meg a liget úthálózata. A funkcionális kötöttségekre (közvilágítási oszlopok, buszmegálló, közlekedési irányok, vendéglő feltöltésének szükségessége, lakóépület bejáratai) tekintettel, a meglévő nyomvonalak csupán kis mértékben változhattak. A Corvin utca felől továbbra is biztosítani kellett a vendéglő gépkocsival való megközelíthetőségét, ugyanakkor a többi burkolat a gyalogos forgalom számára épült.A park „kapuja" a Tihanyi Árpád utcai buszmegálló mellett található, ahol kismértékű teresedéssel bővült ki. A korábbi állapothoz képest a tér szintje a meglévő aszfaltos járda szintjére csökkent. Új megközelítési lehetőség nyílt az Álmos utcát átszelő gyalogos átkelőhely irányából. A sportpálya mellett járda épült a park belseje felé, ami a fiatalok teréhez kapcsolódik. Az Álmos utca melletti támfal szakasz elbontásra került, így a bekötés akadálymentesen használható.A sportpálya szinte teljesen megújult: a területet kerítés fogja közre, a pályán gumi burkolat található, az esti világításnak köszönhetően pedig sötétedés után is használható. Bővült a sportolási lehetőségek köre, hiszen nemcsak teqball pálya, hanem 4 db kosárpalánk is elhelyezésre került. A fiatalabb korosztály számára sportpálya mellett, a kerítésen kívül egy tér került kialakításra, amelynek központi eleme a nézők számára tervezett ülőfal. Továbbá, egy pingpongasztal is helyet kapott a téren.A játszótér megközelítése a park belsejéből történik. Mozgáskorlátozott gyermekek számára a meglévő fészekülés hintán kívül új játszóeszközök kerültek elhelyezésre (játékvár, forgó).A terület nyugati részén az idősebb korosztály számára nyugodtabb kertrész került kialakításra. A járdák kisebb teresedésekkel bővültek, padok és asztalok telepítésével. A járda mellett homok burkolatú pétanque pálya kapott helyet. A terület északi részén kerítéssel körbevett kutyafuttató létesült a kutyák számára, játékeszközökkel.A park új locsolóhálózata a zöldterület és a növények öntözését szolgálja.A Corvin utca – Álmos utca kereszteződésében található szelektív hulladékgyűjtő sziget elkerítése esztétikailag növeli a sziget képét.A Malom liget felújítása mintegy nettó 158 millió Forint értékben valósult meg, a HIDRO-PLAN Győriterv Mélyépítés Tervező Kft. és a STRABAG Általános Építő Kft. közreműködésével.