Gumiabroncsok a kátyúkban a Győrújbarátról Nyúlra vezető úton - fotó

Egy helyi lakos helyezte a gumiabroncsokat a kátyúkba múlt pénteken.

Gumiabroncsokat helyezett egy helyi lakos az egyik győrújbaráti állami fenntartású út kátyúiba a napokban, így hívva fel a figyelmet az úthibákra. Az ügyben az egyik önkormányzati képviselő feljelentést tett a közúti közlekedés veszélyeztetése miatt. A Magyar Közút zrt. azóta az akciótól függetlenül eltüntette a gödröket. Szalóki Géza polgármester lapunknak azt mondta, hogy az érintett szakasz teljes felújítása ősszel kezdődik. Fotó: B. A.

A téli fagyokkal együtt megjelentek a kátyúk a térség útjain. Így van ez a 8311-es számú, állami kezelésű úton is, amely a 83-as és a 82-es főutat köti össze Győr-Ménfőcsanaktól indulva Győrújbaráton át Nyúlig. A feltűnő úthibákat egy helyi lakos még látványosabbá akarta tenni, és múlt pénteken többe gumiabroncsokat helyezett, majd az erről készített képeket feltöltötte a Facebookra. Szmik Lajos önkormányzati képviselő a közúti közlekedés veszélyeztetése miatt feljelentést tett az ügyben a Győri Rendőrkapitányságon.Szalóki Géza győrújbaráti polgármester a Kisalföldnek elmondta, hogy a faluban lévő országos közutakon keletkező kátyúkról a pontos helyszínek megadásával folyamatosan tájékoztatják a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, s felvételeket is készítenek róluk. Egy ilyen képcsokrot nekünk is megmutatott. Az állami közútkezelő egyébként a múlt héten arra tett ígéretet, hogy a veszélyes kátyúkat a hét végéig kijavítják, s ez péntek délután meg is történt, függetlenül az abroncsos tiltakozástól.Az elöljáró szerint felelőtlenség az utak gödreibe bármilyen tárgyat beletenni, mert az nemhogy csökkenti, inkább növeli a balesetveszélyt. Az efféle akciók helyett megértést és türelmet kért a lakosságtól, ugyanis – ahogy arról a Kisalföld többször beszámolt – a közeljövőben megvalósul az út teljes felújítása. A nyúli oldalon egy több mint egy kilométeres szakasz rekonstrukciója a 82-es főúttól a Szurdik-csomópontig már tavaly megtörtént. Idén a győri Modern Városok Program révén folytatódhatnak a munkálatok. Tavasszal kezdődik a munka a 83-as főúttól a ménfőcsanaki vasúti átjáróig. Az utána következő rész felújításának jelenleg tervezése, előkészítése zajlik a Magyar Közút szakemberei, Kara Ákos országgyűlési képviselő, valamint a nyúli és a győrújbaráti polgármester közreműködésével. Ez azért hosszabb folyamat, mert ott a csapadékvíz-elvezetés és a rengeteg kapubejáró alapos meggondolást és egyeztetéseket igényel. Azon a szakaszon várhatóan idén ősszel jelenhetnek meg a munkagépek.