Helikopter vitte a győri kórházba a 82-esen árokba sodródott motorost - fotók

- Prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos-igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a sérültet jelenleg is operálják. A fiatal férfi nincs közvetlen életveszélyben, de súlyos medence- és végtagtörést szenvedett.- Megszűnt a forgalomkorlátozás a 82-es főúton Bakonypéterd közelében, az érintett útszakaszon ismét zavartalanul haladhat a forgalom.Súlyos-életveszélyes állapotban vittek be a győri kórházba egy motorost, aki Bakonypéterdnél árokba repült - az első rendőrségi információk szerint a rosszul megválasztott sebesség miatt.A motoros Győr felől hajtott Veszprém irányába, amikor kisodródott.A helikopter érkezéséig teljes útzár volt, most már félpályán mehet a forgalom, a rendőrség helyszínel.Közúti közlekedési baleset történt 2017. február 5-én 13 óra 40 perckor a 82-es számú főúton Bakonypéterd közelében. Eddig tisztázatlan körülmények között egy motoros árokba hajtott. Az elsődleges információk szerint a balesetben a motorgépjármű vezetője megsérült. A rendőrség az érintett útszakaszt 14 óra 15 perctől - a műszaki mentés idejére - teljes szélességében lezárta - tájékoztat a police.hu.Úgy tudjuk, mentőhelikopter érkezett a sérültért.- A 82-es főúton, Bakonypéterd térségében a 48-as km-nél baleset történt. Az utat teljes szélességében lezárták.