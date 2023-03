A mai nappal kezdetét vette a tavasz, amire tekintettel most ezeket a hangulatos fotókat hoztam magammal.

Habár az időjárás már februárban, az utolsó téli hónapban is inkább tavaszias jelleget öltött itt a Szigetközben, ezért a több napon keresztül tartó kellemesen meleg időjárás miatt sokkal korábban kezdődött a természet újjászületése. Megkezdődött a rügyfakadás, fokozatosan virágba borul a barka, a mandula is, vagy hóvirágok sokasága lepi el az erdős területeket. Én pedig igyekszem a tavasz első napját hangulatos fotókkal feldobni, melyet most a Szigetközben, Héderváron készítettem egy mandulafa virágzásáról - írta képei mellé Deák István.