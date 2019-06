Nyári táborozás veszélyei a szülők szempontjából bemutatva

bejelentési kötelezettséget a tábor szervezése kapcsán (Ugyanúgy, ahogy azt a táborhelyek esetében a jogszabály már előírja, így elérhetővé válhatna egy nyilvános adatbázis.),

Vége van a tanévnek, felszabadulnak a gyerekek, indulhat a szünidő, ám sok szülő nem tudja megoldani a teljes nyári időszakra a gyerekfelügyeletet, így nyári táborok után néznek.Kínálat van bőven, szórólapokon, programajánlókban, közösségi felületeken, szájhagyomány útján is elérhetők a lehetőségek, bár legtöbbször igen kevés információ áll a szülők rendelkezésére. A legújabb lehetőség pedig, hogy már nyári táborra is kínálnak hitelt egyes pénzintézetek.Iskolák által szervezett nyári táborok, ottalvós táborok, ahol azért nagy előny, hogy pedagógusok vigyáznak gyermekeinkre, legtöbbször néhány ismerős gyerekkel együtt lehetnek, nem vadidegen emberek közé kerülnek.Még mindig nincs egységes szabályozás arra vonatkozóan, ki lehet táboroztató, nincs személyi, vagyoni feltételhez kötve a tábor szervezése.Jelenleg bárki, bárhol szervezhet tábort, egyetlen feltétel, hogy maga a táborhely feleljen meg a követelményeknek. Azonban olyan panaszokkal is találkoztunk, ahol a táborhely sem volt sehova bejelentve, egészségügyi szakemberek nem is tudtak róla, senki nem vizsgálta a higiéniai körülményeket, és még sorolhatnánk a hiányosságokat. Tehát semmilyen személyi feltételhez nincs kötve a tábor szervezése, semmilyen vagyoni biztosíték nincs kikötve, ami biztonságot nyújthatna a fogyasztóknak.A FEOSZ álláspontja szerint szükséges lenne előírni:Iskolai kereteken kívül pedig szinte végtelen a lehetőségek tárháza, sporttáborok, játszóházban napközis táborok, informatikai táborok, nyelvi táborok, művészeti táborok. A megnevezések egyre hangzatosabbak, azonban nem mindegy milyen szolgáltatást kapunk az egyre dráguló ígéretekért. Természetesen rengeteg jó tábor üzemel, ahol a gyermekünk megkapja azokat a szolgáltatásokat a legmagasabb színvonalon, amikről előzetesen szó volt, de sajnos rossz példákkal is találkozni.Nem győzzük hangsúlyozni, milyen fontos az írásbeli szerződés szerepe, melyben pontosan meg kell fogalmazni milyen szolgáltatásokat, milyen programokat, milyen étkezést nyújt a tábor, ki vigyáz majd a gyerekekre, mennyibe fog kerülni, mikor kell kifizetni az összeget. Sok esetben még csak egy átvételi elismervényt, nyugtát sem kapnak a szülők a több tízezer forint átadásakor, nemhogy írásbeli szerződést kötnének.Sajnos előfordul, hogy nem a beígért szolgáltatásokat nyújtja az adott tábor, vagy csak hangzatos nevekkel történt a hirdetés, azonban valós szolgáltatás nincs mögötte. Elmaradt programok, kevesebb étkezés, művészeti táborba az alapanyagot magának a gyereknek kellett vinnie, nyelvi táborban csak minimális nyelvi képzés, vagy a helyszínen fizetendő további összegek mind mind előfordultak az elmúlt években problémaként.Ezek sajnos csak utólag derülnek ki, azonban ha valóban nem megfelelő szolgáltatást nyújtott a tábor, akkor árleszállítást lehet követelni a táboroztatótól, végső esetben pedig békéltető testülethez lehet fordulni. Ennek alapvető feltétele, hogy tudjuk bizonyítani milyen szolgáltatást ígért a tábor, mennyi vételárat fizettünk ki, tehát mindenképpen érdemes szerződést kötni a táboroztatóval, amiben rögzítésre kerülnek ezek az alapvető feltételek, vagy legalább a szórólapot eltenni, a hirdetést tartalmazó weboldalt lementeni.És a legújabb, a nyári táborra felveendő hitel, vagy emiatt hitelkártya szerződés megkötése. Ezek a hitelek ugyanis személyi hitelek, az átlagosnál jóval magasabb költségekkel járnak, az amúgy is nehezebb helyzetben élőket igen súlyos következmények várhatják, ha nem tudják kellő időben visszafizetni az összegeket. Pedig ezt a réteget a szeptemberi iskolakezdés is igen nehéz helyzetbe hozza, így mindenképpen megfontoltan döntsenek egy esetleges újabb hitelről.A gyerekek szempontjából pedig jó ötlet lehet osztálytársakkal közösen táborozni, hiszen akkor legalább azzal nem kell megküzdenie a gyermeknek, hogy teljes idegen helyen van, ahol sem a felnőtteket, sem a gyerekeket nem ismeri.A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége várja a szülők bejelentéseit a különböző nyári táborokról a feosz@feosz.hu emailcímre,így próbálja meg monitorozni az ígért és kapott szolgáltatásokat.Nyitóképünk illusztráció! Forrás: Pixabay