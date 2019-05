A Győri Audi ETO világhírű szurkolótáborának is köszönetet mondott az elnök

ami kedden jelent meg a csapat hivatalos honlapján: Változtatás nélkül közöljük Bartha Csaba levelét,



Tisztelt ETO-szurkolók,

Tisztelt Kézilabdabarátok!



Elérkeztünk a 2018/2019-es kézilabdás szezon végéhez, mely mindannyiunk örömére jócskán bővelkedett szép pillanatokban, felejthetetlen élményekben és egyedülálló sportsikerekben. Nagyon sűrű és mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött, melynek során csapatunk ismét bizonyította, hogy a legjobb női kézilabda klub és méltán kiérdemelte, hogy a magyar mellett idén is elfoglalja az európai kézilabdázás trónját.



Alig, hogy kezdetét vette a 2018/2019-es kézilabdás idény, már itt is vagyunk szűk egy évvel később, amikor is a Danyi Gábor vezette csapat cseppet sem megilletődve, higgadt és alázatos hozzáállással, klubtörténeti rekorddal – vesztes mérkőzés nélkül – hozta le a szezont és állt bátran a kihívások elébe. A szorgalmas és kitartó munkának pedig, amint a példa mutatja, meg is lett a jutalma…





Természetesen a felnőtt csapat kiváló eredményei mellett nem feledkezhetünk meg az utánpótlás bázisunkon nevelkedő fiatal tehetségek sikereiről sem, akik kétségtelenül a jövő reménységei, így jogosan lehetünk büszkék rájuk és igyekszünk is minden erőnkkel segíteni őket, hogy idővel zöld-fehér mezes elődeik nyomdokába léphessenek. Klubunk immár ötszörös – ráadásul a FINAL4 lebonyolítású versenyrendszerben három egymást követő évben szerzett aranyéremmel – Bajnokok Ligája-győztesnek, 15-szörös magyar bajnoknak és 14-szeres Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát. A felnőtt csapat, a szakmai stáb, s az őket körülvevő személyzet, minden egyesületünkben és klubunk kötelékében dolgozó személy áldozatos munkájáért, s nem utolsósorban szponzorainknak, támogatóinknak és világhírű szurkolótáborunknak szeretnék ezennel köszönetet mondani, hiszen a siker közös, melyhez MINDENKIRE szükség volt és lesz a jövőben is!Természetesen a felnőtt csapat kiváló eredményei mellett nem feledkezhetünk meg az utánpótlás bázisunkon nevelkedő fiatal tehetségek sikereiről sem, akik kétségtelenül a jövő reménységei, így jogosan lehetünk büszkék rájuk és igyekszünk is minden erőnkkel segíteni őket, hogy idővel zöld-fehér mezes elődeik nyomdokába léphessenek.

Fantasztikus sportsikerekben gazdag idényt zártunk tehát, melyet katarktikus pillanatai mellett szomorú hangvételű történések is övezték, ugyanis búcsút vettünk egy régi baráttól, Cseh Zsolttól, egy örökvidám kollégától, aki humorával rendre a társaság középpontjába került.



Eljött a búcsú pillanata is, mikor nem csak a szezontól, hanem néhány kiemelkedő egyéniségtől is elköszönünk – Tomori Zsuzsanna, Nycke Groot, Nora Mörk és Crina Pintea –, akik zöld-fehér mezüket szögre akasztva más kalandok után néznek, ám bízunk benne, hogy mindig örömmel tekintenek majd vissza a Győrben eltöltött időre.

Mi pedig, akik maradunk, izgatottan várjuk a jövő kihívásait, s mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy újabb emlékezetes pillanatokkal és fergeteges sportsikerekkel gazdagodhassanak mindazok, akik a Győri Audi ETO KC együttese mellett tették le a voksukat. Eljött a búcsú pillanata is, mikor nem csak a szezontól,– Tomori Zsuzsanna, Nycke Groot, Nora Mörk és Crina Pintea –, akik zöld-fehér mezüket szögre akasztva más kalandok után néznek, ám bízunk benne, hogy mindig örömmel tekintenek majd vissza a Győrben eltöltött időre.Mi pedig, akik maradunk, izgatottan várjuk a jövő kihívásait, s mindent meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy újabb emlékezetes pillanatokkal és fergeteges sportsikerekkel gazdagodhassanak mindazok, akik a Győri Audi ETO KC együttese mellett tették le a voksukat.

Találkozzunk a 2019/2020-as szezonban!



Hajrá ETO! Hajrá Győr!

Sportbaráti üdvözlettel,

dr. Bartha Csaba