- Anyák Napjára a gyermekeim saját maguk által készített ékszert, rajzot adnak, kedves verseket mondanak, de ennél sokkal nagyobb ajándék a mosolyuk, a szemük ragyogása, a szeretetük. A legnagyobb ajándék az életben, hogy anya lehetek. Jó, hogy az embernek van célja, van, akinek szüksége van rá, én lehetek a támaszuk jóban, rosszban. Ők az emberi élet értelme - fogalmazott Marczinkáné Csomai Vivien, a győri Bartók Óvoda óvodapedagógusa, aki különleges helyzetben van, hiszen kisfia, Gellért szintén az óvodába jár. - Számomra ez a legszebb ünnep, és szerencsés vagyok, mert a hétvégén én is felköszönthetem az édesanyámat.

A veszprémvarsányi Agi Virág tulajdonosa, Kissné Bognár Agáta Fotó: Gyurina Zsolt

A győri Bartók Óvodában Molnár Kinga igazgató vezetésével projektmunka keretében köszöntötték fel az édesanyákat. Amikor ott jártunk, éppen a Süni nagycsoportosai készültek izgatottan a köszöntésre. Az asztaloknál virágot fűztek gyöngyből, verset mondtak. Egyikük, a kis Szilvási Kristóf megsúgta, hogy mindent szeret anyában, aki vicces és kedves, és a legjobban a krumplifőzeléket készíti. Felváltva mondanak neki este mesét apával.

Izgatottan, titokban

- Egy hete készültek már a kicsik - mondta Jánosik Éva, a Bartók ovi óvodapedagógusa. - A projekt keretében elmondtuk nekik, hogy mi történik. Először anyáról és magukról nagy kirakóst rajzoltak, majd az üzenőfalra írták fel, mit szeretnek anyában, csütörtök délután pedig anya és gyermek a nagyszülőknek készített közösen ajándékot. Nagy örömmel vettek részt benne, ők is mondtak ötleteket és egymást is segítették. Tudnak titkot tartani, otthon is csak annyit árultak el, hogy anya, neked készítek valamit, de nem mondhatok többet! Nálunk hagyomány, hogy egyénileg köszöntik fel az anyukákat, akik egy fotelben ülve hallgatják a verseket, és bizony ilyenkor elérzékenyül mindenki. De az édesapákra is gondolunk, egy hónap múlva ők következnek.

Köszöntik a holtakat is

A mostani az egyik legerősebb hétvégéje a virágárusoknak, hiszen a ballagással egybeesik az anyák napja. Huszonhárom éve várja a vevőket a veszprémvarsányi Agi Virág tulajdonosa, Kissné Bognár Agáta.

- Ilyenkor mindenki meglátogatja a szeretteit, az élőket és a holtakat egyaránt. Az utolsó nap a legerősebb, a vasárnap, olyankor mennek ebédelni nagymamához, édesanyához, míg szombaton a velünk szemben lévő temető forgalma nagy, akkor azért térnek be hozzánk, hogy oda vigyék ki a virágokat. - nyilatkozta Kissné Bognár Agáta. - Van, aki kinti, egynyári virágot, palántát vesz, de a többség csokrot, és cserepeset vásárolt. A vágott virágok ára minimálisan emelkedett, ezek jobbára Hollandiából érkeznek a budapesti nagybani piacra, a cserepes virágoké 20 százalékkal. Cserepes virág vásárlása esetén 20 ezret is itt hagyhatnak, más többszálat vesz olcsóbban. A sláger minden évben más, van, amikor az orchidea, a flamingó felkapott. Ez az ünnep örök.

A mosolyuk minden napot ünneppé varázsol - Marczinkáné Csomai Vivien és kisfia, Gellért.

Fotó: Csapó Balázs

Népszerűek a kézműves termékek

Mosonmagyaróváron is sok kereskedő anyák napi ajánlatokkal várja a vásárlókat. A hagyományőrző majális keretében a Szigetközi Szatyor kézművesei is kínáltak kifejezetten ez alkalomból ajándékokat, mézeskalácsokat, ékszereket vagy éppen kerámiákat.

– Anyák napjára kerámiavirágokból csokrokat állítottunk össze, de lehet válogatni a kisebb és nagyobb virágokból, hortenziától a napraforgókon keresztül a harangvirágokig ajándékokat az édesanyáknak. Nagyon büszkék vagyunk a színekre, melyek egyedileg kevertek – mondta el érdeklődésünkre Székely Szabolcs a Csicsó Kerámia asztalánál. Egyébként egyedi képeslapokkal lehetett az édesanyáknak szánt meglepetéseket megvásárolni. Megtudtuk, a csodás kerámiák Mosonmagyaróvár után szombaton Győrben a Duna-kapu téren is beszerezhetőek lesznek.