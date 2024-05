Puskás Akadémia-ETO FC Győr

Felcsút, vasárnap, 15.00. V.: Bognár R.

A rangadón van miért visszavágnia az ETO-nak, hiszen az őszi szezonban, ha rendkívül szerencsés körülmények között is, de a Puskás Akadémia nyerni tudott Győrben. Ezúttal is a pontszerzés reményében lép pályára Dörnyei Balázs együttese, amelynek egyébként már egy döntetlen is elég lenne a bajnoki döntő kiharcolásához.

A győri csapat, hosszú idő után, csütörtökön szinte teljes létszámban együtt edzett, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki alkalmas arra, hogy tétmérkőzésen is szerepeljen. Krizsan az utánpótlás válogatottal egy nemzetközi tornán vesz részt, Petrovics sérült, a felépülőben lévő Nagy F., Frajtovic, Vida, White, Kocsán és Süle is várhatóan kihagyja még ezt a találkozót.