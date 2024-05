NB III, Északnyugati csoport

Puskás Akadémia II.–ETO Akadémia 0-2 (0-2)

Felcsút, Puskás Akadémia. V.: György.

Puskás II.: Lehoczki – Umathum, Juricic (Szabari 46’), Janyickij, Demeter, Vékony, Markgráf (Fodor 83’), Dymytriiev (Kern 46’), Makara (Bontas 69’), Vajda, Pyschur. Vezetőedző: Vanczák Vilmos.

ETO Akadémia: Kiss Á. – Kulcsár, Csáki, Szujó (Kovács M. 84’), Tamás K., Tudor (Herczeg 94’), Décsy, Bíró, Mitring, Hamed (Ntsama 89’), Tarcsi. Vezetőedző: Szekeres Adrián.

Gsz.: Kulcsár (14’), Mitring (47’).

Nem telt el negyedóra a találkozóból, amikor Kulcsár volt eredményes. 0-1. Az első játékrész ráadásában újabb ETO-gól következett, ezúttal Mitring talált a felcsútiak hálójába,

Szekeres Adrián: - Terhelés szempontjából nem volt egyszerű hetünk, hiszen sok játékos játszott az U19-es kupameccsen, ahol sikerült elérni a bravúrt. Ezután sikerült ma itt is nyerni. Azt gondolom, hogy a futballunk mellé már párosult az is, hogy el tudjuk dönteni a meccset és fegyelmezetten játszottunk. Ennek volt köszönhető a mai három pont. Gratuláció illeti a csapaton kívül a stábot is, mert az egész hetet sikerült kontrollálni és a játékosokat egyenlő fizikális állapotba hozni.