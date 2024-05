Családszervezetek: minden anya békét akar! Minden anya békét akar! – írták családszervezetek anyák napi közleményükben, amelyet a Szent István Intézet honlapján tettek közzé vasárnap. Anyák napján a Szent István Intézet felhívásához csatlakozva az aláíró családszervezetek és támogató magánszemélyek az édesanyák hangját szeretnék felerősíteni, növekvő aggodalmuknak kívánunk hangot adni – tudatták. Hozzátették: arra kérnek – pártállástól függetlenül – minden magyar politikai szervezetet és minden felelős közéleti szereplőt, hogy politikájuk és megnyilvánulásaik itthon és a nemzetközi térben is egyértelműen a mihamarabbi békét szolgálják. Felhívták a figyelmet arra: a szomszédságban 27 hónapja dúl véres háború. Sok ezer édesanya – köztük magyar asszonyok is – vesztette el legdrágább kincsét, gyermekét. Sok ezer megözvegyült édesanyának apa nélkül kell felnevelnie gyermekeit. Sok ezer édesanyának rettegésben vagy hazájából elmenekülve, szüleit hátrahagyva kell gyermekeiről gondoskodnia. Hangsúlyozták: eközben – az egyébként is demográfiai krízissel küszködő Európában – meg sem becsülhető azoknak a fiatal nőknek a száma, akik a béke törékenységét látva elhalasztják a gyermekvállalást, s talán sohasem élhetik meg az anyaságot. Ahelyett, hogy az elhúzódó konfliktus lezárása felé haladna a világ, ma annak kiszélesedése fenyeget. Egyre több európai vezető tesz aggasztó kijelentéseket, melyek a közvetlen katonai részvételt sürgetik. „Egy Európára is átterjedő fegyveres konfliktus minden édesanya legrettegettebb rémálma, épp ezért – az anyáknak szentelt ünnepen – gyermekeink jövőjéért aggodalommal a szívünkben követeljük a béke hangjának világos, hallható képviseletét!” – áll a közleményben, amelyet aláírásával támogat az ERGO Európai Regionális Szervezet, a Férfiak Klubja, a Ficsak - Fiatal Családosok Klubja, a Keresztény Asszonyok a Családért, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a Magyar Női Unió, a Magyarok Európában Közhasznú Egyesület, a Nőiszem - Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Szent István Intézet és a Védett Társadalom Alapítvány, továbbá Hal Melinda klinikai szakpszichológus, közgazdász, Kardosné Gyurkó Katalin nagycsaládos édesanya, Nagy Anna kommunikációs szakember, Balázs Puskás gyermekvédelmi szakember és Skrabski Fruzsina dokumentumfilmes.