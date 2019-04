˝Tüzes˝ közgyűlést tartottak Sopronban

A személyi döntéseket titkos szavazással hozta meg a képviselő-testület. Fotó: Magasi

Az áprilisi özgyűlés jó ré az elmúlt év összegzésével telt: az önkormányzat által fenntartott cégek – így például a Foreno Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft., a Pro Kultúra Sopron, a Soproni Városfejlesztési Kft., a Soproni Vízmű Zrt. vagy a Sopron Holding Zrt. – 2018-as beszámolóit és az idei üzleti terveit jóváhagytá a épviselő . Simon István alpolgármester a vízmű munkájával kapcsolatos hozzászólásában a csapvízfogyasztás népszerűsítését szorgalmazta, mondván, ezzel is mérsékelni lehetne a PET-palack-felhasználást. Ugyancsak éves jelentést tett az asztalra 2018-as tevékenységéről a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság soproni kirendeltségének vezetője, Molnár Sándor ezredes.Bár az elmúlt évben is történtek kiemelkedő áresetek – mint például a Győri úti tetőtűz, Nagycenken szélvihar dúlása vagy az elektronikai üzlet tűzvé –, 2018-ban az azt megelőző évhez épest 60 százalékra ökkent a tűzesetek (108) és 59 százalékra (318-ra) a műszaki mentések szá . Illetékességi területü ön harminc alkalommal csaptak fel a lángok szabadtéren, ezek özül hat esetben volt nagyobb kiterjedésű a tűz, ami ezer- étezer négyzetméter özötti területet érintett. Szén-monoxid-szivárgással kapcsolatban t bejelentés érkezett, amelyből négy az érzékelő téves jelzéséből származott.A soproni kirendeltség – amely tizenkét önkéntes tűzoltó-egyesülettel ötött megállapodást – összesen 344 hatósági tűzvédelmi ellenőrzést tartott tavaly. Illetékességi területü ön valamennyi általános iskolát átvizsgáltá . A szabadtéri rendezvényeket is felkeresté a szakemberek, így a legnagyobb szabásút, a VOLT Fesztivált is, ahol négy alkalommal is ellenőriztek. Hiányosságot nem tapasztaltak. A katasztrófavédelmi beszámolót a épviselő-testület elfogadta.A Fodor Tamás polgármester vezette özgyűlés – egyebek mellett – vezetői posztokról is határozott. A Kozmutza Flóra-iskola igazgatójává Horváth Lászlónét, a Lackner-iskola igazgatójává Forrás Bélát választottá meg.Alapítványi segítségekről is döntöttek a épviselő : a Segítség a Mosolyodért özhasznú Alapítvány „Határ menti várlátogatás az elfogadás jegyében" projektjére 150 ezer forintot, a Soproni Horváth József Művészeti Alapítványnak 500 ezer forintot ítéltek oda, hogy az idegenforgalmi szezonra rendeződjön a teremőrzés finanszírozása. Az Idősek Európa Háza Alapítvány is fellélegezhet: a özgyűlés étszázezer forintot szavazott meg a számukra, hogy ősszel megrendezhessé az idősek világnapi nemzetközi kulturális találkozót.Az áprilisi özgyűlést rendkívüli ülés is övette, amelyen – többek özött – értékelté a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását, döntöttek a özponti Bányászati Múzeum Alapítvány támogatásáról, s az Országos Meteorológiai Szolgálat Kuruc örúti megfigyelőállomása mű ödésének önkormányzati hozzájárulásáról.