Települések bank nélkül Sopron környékén

Az iváni kirendeltség megszüntetését érintő döntés rendkívül hátrányos módon érinti a lakosságot, ezért mi már a szövetkezetet és a megyei közgyűlést is kértük, hogy ne zárjon be a takarék fiókja. Az Iváni Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülés, lakossága megközelítőleg ezerháromszáz fő. Sok az idős ember, akik havi nyugellátásukat a helyi fiókban szokták felvenni. Több vállalkozás, egyesület is működik itt, amelyek rendszeres, napi szintű banki ügyleteket bonyolítanak a helyi fiókon keresztül. Lényegesen megkönnyítette a napi ügyintézést a fiók Cséren, Csáfordjánosfán, Pusztacsaládon is, hiszen ezeknek az önkormányzatoknak a számlavezetése is a Nyugat Takarék Szövetkezetnél történik, de Répceszemere és Csapod pénzügyeit is intézik. Az iskola, óvoda számláit ugyancsak a szövetkezet vezeti. A Nyugat Takarék Szövetkezet legközelebbi fiókja a csaknem húsz kilométerre lévő Lövőn van, hogyan fognak oda eljutni az időseink?

Fertőrákos is elveszti a takarékfiókját, amely komoly problémát jelent a település lakóinak.

Szigethi István, Hegykő polgármestere abban bízik, a terminál maradhat.

– sorolja a lépés várható negatív következményeit Baráth Károly, Iván polgármestere. Nincs egyedül ezzel a problémával, a szövetkezet csak a Soproni járásban hét fiókot szüntet meg. Bezár az ágfalvi, a fertőrákosi, hegykői, kópházai, nagylózsi, zsirai egységük is.Terminál nélkül mindenért be kell majd utazni a városba. – Fertőrákoson is fájó a fiók elvesztése, hiszen nagyon sokan vezették folyószámlájukat náluk, többek között az önkormányzat is. Terminál nélkül nehéz lesz, mindenért be kell majd utazni a városba – mondja Palkovits János, Fertőrákos polgármestere.Hegykőn még nagyobb a baj, hiszen az idegenforgalmáról híres településen a helyieken kívül az itt üdülő külföldieknek is az itteni terminál az egyetlen pénzhez jutási lehetőségük. – Úgy hirdették magukat, hogy a vidék bankja. Most pedig még időt sem kaptunk arra, hogy felkészüljünk a változásra – bosszankodik Szigethi István polgármester. Azt közölték vele néhány hete, hogy bár nem volt veszteséges a hegykői fiók, bevétele elmaradt a várttól. De a banki létszámot lecsökkentették, a hiteleket leállították... – Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy ha a fiókot itt tartani nem is tudjuk, legalább az ATM megmaradjon. Tárgyalni fogunk! – mondja Szigethi István.A pénzügyi szolgáltatás helyben való biztosításának megszüntetésével az esélyegyenlőség falu és város között tovább csökken – vélik sokan a döntés nyomán. Azzal, hogy a kistelepüléseken megszűnnek a napi életvitelhez nélkülözhetetlen, fontos helyi szolgáltatások, nem az Élhető falvak program valósul meg... – teszik hozzá. Azoknak lesz a legnehezebb, akik a várostól, nagyobb településektől távol élnek, számukra már az megoldást jelentene, ha a helyi fiók akár csak részlegesen is tovább működne, vagy legalább a bankautomata maradna... A Nyugat Takarék Szövetkezet Győr-Moson-Sopron és Vas megyei takarékszövetkezetek egyesülésével jött létre. Hatékonyságjavító lépéseik része a fiókhálózat működésének minden szempontot felölelő elemzése.

Megállapítást nyert, hogy több egység működése lényegesen elmarad az elvárttól"

– írta megkeresésünkre Unger György elnök-ügyvezető. Ezek viszont nem hozták a várt eredményeket, ezért a hatékonyság, a jövedelmezőség érdekében az igazgatóság döntést hozott több egység bezárásáról. – A kor követelményeihez jobban igazodó csatornákon keresztül otthonról is igénybe lehet venni a szolgáltatásokat, személyesen pedig a környék bármelyik egységében bonyolíthatják pénzügyeiket – fűzte hozzá az elnök-ügyvezető, aki szerint a Nyugat Takarék Szövetkezet továbbra is elkötelezett a működési területén élők korszerű szolgáltatásokkal történő ellátására. Ezt a hagyományos közvetítő csatornák mellett az új digitális kapcsolatok kiépítésével is biztosítani kívánja.