Sünvédelmi program a bécsi temetőkben

Téli álomra készülő sün Bécsben © Stadt Wien / MA 22

Mivel ősszel a parkokban és más városi zöldterületeken a rend és tisztaság jegyében rendszerint az utolsó lehullott falevelet is összegereblyézik, a városban élő vadállatok – mint a sün is - csak nehezen találnak olyan helyet, ahol a téli álom idejére biztonságosan elrejtőzhetnek. Éppen ezért hét bécsi temetőben 2015-ben sünvédelmi programot indítottak.A sírkertek nyugodtabb szegleteiben lehullott falevelekből és ágakból téli szállásokat emelnek, amelyeket meg is jelölnek, nehogy széttúrja őket valaki. Ráadásul ezek a rakások nemcsak meleg téli búvóhelyet jelentenek a sünöknek, hanem fontos élelemforrást is például az olyan nem vonuló madaraknak mint a vörösbegy és az ökörszem. A levelek alatt keresgélve ugyanis mindig akad egy-egy rovar vagy lárva.A projektben a turisták által is kedvelt Bécsi Központi Temető (Wiener Zentralfriedhof) is részt vesz, amelynek csaknem 2,5 négyzetkilométeres területén számos állatfaj képviselteti magát. Élnek itt őzek, vörösvércsék, mezei hörcsögök, nyest, borz és többféle béka is. Mókusból pedig annyi van, és annyira kezesek, hogy a látogatók csak Hansinak becézik őket és gyakran megkínálják őket dióval, mogyoróval.