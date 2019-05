Óvodapedagógusok a fertődi Esterházy-kastélyban

Az óvónők múzeum- és kastélylátogatáson vettek részt, amelyet követően múzeumpedagógiai szakmai program következett.- Magyarország legnagyobb barokk-rokokó kastélya nemcsak látványban, de épített-, természeti értékeiben, továbbá a Haydn életműve által fémjelzett szellemi örökségben is egyedülálló élményforrás, különösképpen az oktatás-nevelés területén tevékenykedőknek - mondták el az óvodapedagógusok, akik igazán izgalmasnak tartották a túrán látottakat. Látogatásuk célja az is volt, hogy az óvodai csoportok látogatását is előkészítsék a különleges helyszínen.Az Esterházy-kastélyban a korabeli értékek hitelessége mellett a modernitás jelenléte is egyedülálló, miközben a legkisebbeket is egész évben színes és gazdag múzeumpedagógiai programkínálattal várja a fertődi Esterházy-kastély. Az óvodapedagógusok meggyőződhettek arról, hogy nem csak az óvodáknak ajánlható megismerésre,felfedezésre a kastély különleges világa és értékei, de különleges élmények várják itt a szabadidős, családi programot tervezőket is. A kézműves családi programok mellett, folyamatosan bábszínházi előadás, vetélkedők, gyerekkoncertek színesítik a programkínálatot, miközben a kastélypark, a díszudvar akár egy közös szabadban eltöltött program különleges helyszínét kínálja.Az óvónők, akik ezúttal barokk ruhákba is beöltözhettek, barokk múzeumpedagógiai foglalkozáson Fényes Miklós-korabeli legyezőt készítettek, kagylófestést tanultak a kastély óvodapedagógusa vezetésével.