Közmeghallgatás Sopronban: a zebrák és a városlakók, illetve autóik száma volt a slágertéma

, panaszolta egy írásban érdező, miután dr. Sárvári Szabolcs jegyző a tavalyi érdésekre megküldött írásbeli válaszokat felolvasta a tfő esti özmeghallgatáson. A jegyző elmondta, hogy télre beviszik a ládákat, meg ki is nőtté már a növények.– volt a övetkező levélben, de kiderült, már kicserélté a rossz izzókat.évek óta, nem biztonságos. A város felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, intézkedik – ígérté .at tizenhét éve ideiglenesen öltöztetté a Pócsi utcába, azóta festés sem volt. A Jerevánon nincs fiókkönyvtár – vetette fel egy újabb levélíró. Az önkormányzat a homlokzatot teljesen felújította, ablakokat kicserélte, idén már a földszinti vizesblokk tervei is elkészültek. A fiókkönyvtárat támogatjá , keresik a helyét – volt a válasz., ez életszerűtlen. Sopron 62 ezres város egy turisztikai kiadványban. Ez komoly? – érdezte egy újabb, érdéseit előre, írásban benyújtott soproni, megállapítva, hogy sok fejlesztés, valóban, de a ülső utakon utcákon ez nem látszik. A válaszból kiderült, hogy az útról tud az önkormányzat, a festékes vödrö veszélyes hulladékok, s az STKH-nak nincs engedélye az átvételére. De meg fogjá érni ezt az engedélyt, ezt a problémát meg kell oldani – mondta Fodor Tamás polgármester.A belügyminisztérium tájékoztatása szerint egyébként 63 ezren élnek Sopronban. Ez a hivatalos. (Hitetlenkedő kacaj a hátsó sorban.)Még mindig írásban érdező állapította meg, hogy. Fényekkel, táblákkal kellene figyelmeztetni és fix traffipax is elkelne. A válasz: az út állami, de a város a özúttal egyeztet.. Elfeledkeztek rólunk… - írtá . Merthogy a szomszédos Vándor Sándor utcában hatalmas a forgalom, a sörgyár logisztikai özpontjába itt mennek a kamionok. Ettől a vázá táncolnak a polcokon. Légszennyezés, zaj van. A özeli erőmű is dübörög, hiába ígérté , nem történt változás. Most a város segítségében bíznak. Az önkormányzat meg is érte a sörgyárat, hogy éjjel csak a lehető legkevesebbet mozogjanak a járművek. Megígérté . A özterület-felügyelet is figyel. A polgármester szerint egyébként az elkerülő út majd ökkenti a forgalmat, de addig is kikérik szakember taná át.: parkoló is kellene, meg egyirányúsítás is. Megnézik.szintén parkoló kell. Persze, mert családonként ét-három autó van. Aéletveszélyes. Ha már a Fertőre komoly beruházás vár, ezt is rendbe kellene tenni. ökkentsé a sebességet a, a benzinkútnál lámpával kellene segíteni.feleség a terelés a örforgalomig. Egyirányú utcában szembe bicikliznek. Nagyon hamar lekapcsoljá a lámpákat reggel, egyébként is rosszul adnak fényt. A zebrákat ülön meg kellene világítani, még több zebrára lenne szükség, a Petőfi-iskolánál jó lenne a fekvő rendőr - mindezt már a özmeghallgatásra eljöttek személyesen vetetté fel. Ahogy még jó párat:felében hiányzik a özvilágítás, csapadékelvezetés nincs, az út rossz. Alig van már rajta festé . Arettenetes állapotban van.a sok megsüllyedt csatornafedél miatt. „Migránsváros" - mondta egy Aranyhegy utcai férfi. Szerinte. Sok az autó, túlzsúfolt minden, még a bolt is drága…, az utcá takarításáról, és számtalan özlekedési problémáról. Néhány olyan érdés is becsúszott persze, aminek megválaszolása nem az önkormányzat hatásköre. Például a „drága a bolt az Aranyhegyen", vagy a szembe jött az autó az egyirányú utcában.Az önkormányzat, az iroda- és intézményvezető , amit tudtak, meg is válaszoltak a érdezőknek. A Nemeskúti út felújítása sorra fog kerülni. A özlekedési problémákat, javaslatokat szakemberekkel is megvitatjá . A özvilágítás viszont özponti irányítású, helyben ezen változtatni nem nagyon lehet. A Halász utcában lesz még zebra, a nevelőotthon fenntartójának már írtak, állagmegóvást értek és a kert lezárását. Segítenek a Cukorbetegek Egyesületének klubhelyiséget találni, a Csengery világítást megcsináljá a özút nélkül is! A festékes vödrö problémáját is meg fogjá oldani – ígérte Fodor Tamás polgármester.

