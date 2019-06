Játékváros várta a kicsiket - vidám nap a gyermekek legnagyobb örömére Sopronban - sok-sok fotó

Ugrálóvárak, arcfestés, színpadi előadások, kisvonat, a legkisebbeknek külön hagyományos fajátékok játszóparkja, csúszda várták a gyermekeket és a családokat, soproni fiatal tornászok bemutatója, a Pendelyes műsora, a bábszínház, de a szülőknek szánt késődélutáni koncert is mind népszerűnek bizonyult, a megszokottnál is színesebb és változatosabb programkínálat során.A vidám színpadi műsorok mellett, tűzoltó- és rendőrautóba, a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön rabszállítójába és mentőautóba is beszállhatnak a gyermekek. A Városi Gyermeknapot a Jereván lakótelep Településrészi Önkormányzata szervezte.A várva várt, népszerű ajándéksorsolásban dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok és Csiszár Szabolcs, városi sportfelügyelő is részt vett, aki igazán sportos tombolatárgyakat adott át a szerencsés nyerteseknek. A Jereván lakótelep legvidámabb, legnagyobb, legzsibongóbb, legszebb ünnepe minden évben a gyermekek nagy napja, amikor minden a gyermekek örömére, Sopron egyik legjobb helyén, amely a folyamatosan szépülő, fejlődő Jereván lakótelep van – mondta köszöntőjében Tóth Éva, a Jereván településrészi önkormányzat elnöke.Dr. Farkas Ciprián a jelenlévőknek arról szólt, hogy a családok számára minden nap gyermeknap, hiszen ők a legfontosabbak. A cél az, hogy minél több gyermek szülessen, melyet a kormány intézkedései is támogatnak. A Jereván lakótelepen erős a közösségi élet, amit az is bizonyít, hogy a Városi Gyermeknapnak is a településrész adhat otthont.