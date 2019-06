Házasság lett a VOLT-os buliból: Emőke és Máté a soproni fesztiválon ismerkedett meg - fotók

Pete-Pikó Emőke és Kocsis Máté 10 éve talált egymásra a VOLT-on. Fotók: Mészáros Mátyás

- Tíz évvel ezelőtt a VOLT-on ismerkedtünk meg, ennek apropóján tartjuk itt a kreatív fotózást - mondja a kisalfold.hu-nak Kocsis Máté. A pár egy hónapja házasodott össze, jelenleg Budapesten élnek, az ifjú feleség sopronkövesdi.- Miután megláttuk egymást, még sokáig találkozgattunk, szép lassan kialakult közöttünk a szerelem - meséli mosolyogva Pete-Pikó Emőke.A fiatalok arra is emlékeznek, hogy a nulladik napon pillantották meg egymást, hajnal egykor egy kisebb buliban, amikor is az Edda A kör című dala szólt. Idén három napra jöttek a fesztiválra, Emőke a Black Eyed Peast várja a legjobban, míg férje inkább a magyar zenekarokra kíváncsi.A fotózás után siettek is átöltözni, hogy odaérjenek a koncertekre, addig is boldogan fogadták a gratulációkat.