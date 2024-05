Az Action for Democracy 2022-es beszámolója szerint az NGO 55 142 dollárt folyósított a Print It Yourself! (Nyomtass Te is!) tevékenységére – írta a blog. Ennek kapcsán korábban úgy fogalmaztak: „A Nyomtass te is! mozgalom egyszerű eszközzel, egyfajta »XXI. századi szamizdattal« lép fel annak érdekében, hogy mindenki hozzáférjen a [kizárólag baloldali tartalmakat megjelenítő] kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz. Az Action for Democracy büszke arra, hogy támogatni tudja ezt az alapvető jogokat helyreállítani kívánó szervezetet.” És itt jön egy érdekes fejlemény, hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport:

felbukkanása óta – néhány kivételtől eltekintve – a Nyomtass Te is! valamennyi nyomtatványa a hazai politikusok közül gyakorlatilag csak Magyar Péterrel foglalkozik.

