A Győri Művészeti és Fesztiválközpont idén is megszervezi a vármegyeszékhely tehetségkutató versenyét, a „Színpadra fel!”-t. A kezdeményezés tavaly is nagy sikert aratott, már várják énekesek, zenészek és lemezlovasok jelentkezését.

A kereskedelmi televíziós csatornák is hamarosan képernyőre tűzik zenei vetélkedőiket, ahonnan megannyi tehetség került már reflektorfénybe az utóbbi években. Olyanok is, akik egykori sikerük óta a mai zenei élet meghatározó alakjai. Ha szombatonként bekapcsoljuk készülékünket, nem kell sokáig szörföznünk a csatornák között, hogy ilyen műsort találjunk.

Várom a győri tehetségkutatót. Már csak azért is, mert ismert, kiváló zsűritagokat választottak ki arra, hogy értékeljék a produkciókat. A döntőbe jutók előtt pedig gyorsan kitárulhat a világ, hiszen valódi fesztiválhangulatban mutatkozhatnak be a városnak a Győri Rotary Fröccsnapokon, a Dunakapu téren.

Idén DJ-k is részt vehetnek a versenyben, ennek a kategóriának a legjobbjai is nem mindennapi lehetőséget kapnak a szervezőktől. A 2. és a 3. helyezett a Radó Matinén kap lehetőséget, hogy megmutassa tehetségét, az első helyezett pedig július 20-án, a Republic-nagykoncert után léphet színpadra a belváros szívében.

Térségünkben számos zenei iskola, intézmény létezik, megannyi szorgalmas fiatallal. Remélem, önbizalomból sem lesz hiány, sokan adják be jelentkezésüket és nem félnek megmutatni tehetségüket. Érdemes megragadni a lehetőséget!

Ahogy szokták mondani, ez a verseny ugródeszka lehet karrierjük beindítására, főleg akkor, ha valóban erre a pályára készülnek. A jövő előadóművészeinek generációja pedig a szemünk előtt válhat sikeressé nyáron, a Dunakapu téren.