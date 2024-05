Édesapám hatalmas tapasztalata és az én friss szaktudásom jó kombinációt alkot, nagyon jól működik – válaszolta Ács Edina. Mint mondja, mindig érdekelte a szőlő, a bor. Az a vonzó benne számára, hogy ez egy alkotó munka, s bár tele van nehézségekkel és kihívásokkal, minden évben valami újat lehet alkotni.

S hogy mi jellemzi az Ács pincészetet? Erre Edina részletesebben válaszolt.

– Az erősségünk az, hogy édesapám mindig nagyon nagy gondot fordít a szőlőre. Hisszük, hogy jó bort csakis a gondozott, egészséges szőlőből lehet készíteni. Arra is szükség van, hogy a borfogyasztási trendeknek is megfeleljünk, mindig meg kell újulni. Volt, amikor nagyon keresett volt a rozé. Most azt tapasztaljuk, hogy fogyasztása visszaesett és inkább a könnyű, gyümölcsös fehérborokat keresik. Az is változás, hogy kis tételben ugyan, de készítünk hordós tételeket.

A minőségéről bárki meggyőződhet, hiszen a pünkösdi hétvégén a Pannonhalmi Borvidék hét nyitott pincészete, így az Ács Pincészet is, borkóstoló programokkal várja az érdeklődőket, s mint az szokás, még az utazást is megszervezik.

Ez a Chardonnay, ami a díjat kapta, szintén hordós érlelésű. Készítünk így vörösbort is, illetve már olasz és rajnai rizlinget is készítettünk ezzel az eljárással. Egy hordós érlelésű bor mindig magasabb értéket képvisel – szögezte le Ács Edina, aki azt is elmondta, hogy nagyon örülnek a díjnak, hiszen a borvidéken kiváló borok készülnek, s a borversenyre minden termelő az általa a legjobbnak tartott tételeit nevezte.

– Ez a 2022-es Chardonnay már újborként is nagyon szép volt, a 2022-es országos újborversenyen már aranyérmet kapott. Úgy gondoltuk, mindenképpen kell belőle hordós tételt is készíteni. A szokásos módon irányítottan erjesztettük és utána már a kész bor került bele 225 literes barrique hordókba, ahol hét hónapot töltött, aztán palackoztuk. Eléggé testes, finoman mutatkoznak benne a hordós jegyek, viszont nem nyomják el a gyümölcsösségét és nagyon szép egyensúlyban van a bor. A fogyasztóknak is nagyon tetszik, borkóstolókon mindig sikere van – mutatta be a pincetulajdonos a nyertes bort.