Gyermekkönyveket gyűjtöttek a VELUX munkatársai

Ivánkovics Miklós, a VELUX munkatársa a több száz könyv bepakolása közben, amiket a soproni gyűjtőpontra szállít el.

A dán VELUX Cégcsoport számára a társadalmi felelősségvállalás nem merül ki az egyszeri adományozásokban. Már a vállalatcsoport alapítója is küldetésévé tette, hogy a cégcsoport a lehető legtöbb értéket állítsa elő a társadalom számára, így nem csupán tetőtéri ablakaival visz fényt és friss levegőt milliók otthonába. A cégcsoportot is tulajdonló VELUX Alapítványok a vállalat nyereségének legnagyobb részét jótékony célokra fordítja.A társadalmi felelősségvállalás, a közösség támogatása nem csupán a vállalati kultúrában érhető tetten, hanem a hazai gyártóvállalatnál dolgozó munkatársak egyéni hozzáállásában is. „A társadalmi felelősségvállalást nem kiemelt területként kezeljük. Egyszerűen a mindennapjaink része. Hiszek benne, hogy akkor tudjuk igazán jól végezni a dolgunkat, ha a napi munkánkat az vezérli, hogy értéket állítsunk elő a társadalom számára. Nem lobogtatunk zászlót minden munkafolyamatunk vagy programunk esetében, hogy ez most a társadalmi felelősségvállalásért van. Végezzük a dolgunkat, arra törekszünk, hogy mindennap jobbak legyünk. Ez vitte előre a cégcsoportot az elmúlt 77 évben és hiszem, hogy ettől leszünk továbbra is piacvezetők a fényt és friss levegőt biztosító megoldások gyártása terén, miközben szem előtt tartjuk a környezetünket, a közösséget, amelyben élünk" – mondta Graham G. Johnstone ügyvezető igazgató.Az ünnepek idején, szerte a világon jobban előtérbe kerülnek a jótékonysági programok. Számos remek kezdeményezés indul az év utolsó hónapjaiban, melyek célja, hogy az ünnepeket egy kicsit szebbé tegyék azok számára is, akik nem olyan szerencsések, hogy szerető családban, egészségesen, az ünnepi asztalnál ülve élvezhessék az év utolsó napjait.A VELUX Magyarország Kft. az idei évben a munkatársak kezdeményezésére csatlakozott az ország egyik legnagyobb könyváruháza által szervezett akcióhoz, melynek keretében gyermekkönyveket gyűjtenek hátrányos helyzetű vagy beteg gyermekek számára.„Mindig öröm számomra, ha a mindennapjaink részévé vált tudatos működésen felül a munkatársaink hozakodnak elő olyan lehetőségekkel, amikkel még egy kicsit hozzátehetünk a közösség jólétéhez. A tavalyi évben a cipősdoboz-akció keretében gyűjtöttünk ajándékokat a gyermekek számára, idén pedig két gyűjtőpontot állítottunk fel a fertődi és fertőszentmiklósi telephelyeinken, ahol gyermekkönyveket gyűjtöttünk" – tette hozzá az ügyvezető igazgató.A vállalat december első napjaiban zárta le a gyűjtőakciót és a hét folyamán elszállítja az országos gyűjtőpontra a több száz mesekönyvet, melyek még az ünnepek előtt a rászoruló gyermekekhez jutnak, köszönhetően a könyváruház akciójának és a VELUX Magyarország Kft. jótékony munkatársainak.