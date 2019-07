Gyalóka - Kis falu, nagy zaj

Kincse Attila polgármester

Könyvtár, információs és közösségi hely, önkormányzat – hirdetik a zászlók alatt a táblák egy faépületen, ami messziről inkább tűnne büfének, mint hivatalnak. Gyalóka nem hivalkodik puccos irodákkal, viszont a belső helyiség igenis barátságos. A falakat beborító könyvespolcokon új köteteket is látni, köztük áll a polgármester íróasztala és a telefon. Azért az is látszik, hogy az ideje nagy részét nem a székben ülve tölti.– Kicsi ez a falu, hivatalosan hetvenheten vagyunk összesen. Ha valami történik, engem hívnak, úgyhogy itt a villanyszerelő is én vagyok – mondja félig tréfásan Kincse Attila polgármester. Olyan települést vezet, ahol se óvoda, se iskola, nincs még egy bolt sem, közel harminc éve bezárt már a kocsma is. Mégis nő a lakosságszám, egyre több fiatal vesz itt portát. Nincs is eladó ház Gyalókán.– Közel van Ausztria, a fiatalok nagy része átjár dolgozni vagy a közeli gyárak valamelyikében szerez magának munkát. Iskola, óvoda is van egy kilométerre, az orvos hetente egyszer rendel. Békésen élünk, az egész falu közművesített, internetünk is van. Ha az út is rendben lenne, minden mást meg tudnánk oldani – int a nyitott ajtón át az út felé a polgármester. Gyalóka két turisztikai célpont, az osztrák Locsmánd (Lutzmannsburg) és Bük között fekszik, főutcáján többek között ezért nagyobb a forgalom.– Megszámoltuk, naponta ezer-ezernégyszáz autó halad át rajtunk. Ennél is nagyobb baj, hogy meleg aszfaltot utoljára negyvenöt éve látott ez a szakasz. Folt után jön a folt, kerülgetik, zötykölődnek rajta. Nagyon ráférne egy alapos felújítás, de ez valószínűleg még várat magára. Sajnos nem rajtunk múlik – legyint lemondóan Kincse Attila. Kiállunk az utcára, nézzük az autókat; a bal oldali sávba tér az is, akinek a jobb oldalin kellene haladnia. Ott kevesebb a lyuk.Gyalóka éves költségvetése tizenkétmillió forint, ez arra elég, hogy a közüzemi díjakat, béreket fedezze, egy-másfél milliót tudnak szabadon felhasználni, de abból például a belső utakat rendbe tudták tenni. Rendezett is a falukép, virágos udvarok mindenütt, a járda és az út közé fákat ültettek. Igyekeznek megragadni a lehetőségeket. A polgármester nagy álma, hogy egyszer közösségi házat épít ott, a hivatal mellett; téglából, erőset.