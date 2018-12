Fertőrákosi Barlangszínház - osztrák-magyar együttműködési megállapodást kötöttek

Jelenet Kálmán Imre A bajadér című operettje barlangszínházi előadásából. A német nyelven játszott dalművek az osztrák közönséget is vonzzák.

A övetkező szezonban Lehár Ferenc A víg özvegy című operettjét adjá elő az egyedülálló atmoszférájú Barlangszínházban. A Gerberhaus Culturproduktionen pedig biztosítja a német nyelvű operett-előadások osztrá , továbbá német piacon való értékesítését és marketingjét. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy Fertőmeggyes (Mörbisch) és Szentmargitbánya (St. Margarethen) mellett a fertőrákosi Barlangszínház nemzetközi kulturális vonzereje növekedjen.Az előzményekhez tartozik, hogy az elmúlt ét évben a Barlangszínház dinamikusan nyitott az osztrá vendégközönség felé több műfajban. Így a SopronDrum életre hívásával, táncelőadásokkal, több- nyelvű operával és a szomszédainknál igen kedvelt német nyelvű operettek műsorra tűzésével várta a ülföldi özönséget. Ez felkeltette az osztrá kulturális menedzserek figyelmét is, hiszen az operett mindkét nyelvterületen nagy népszerűségnek örvend.Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője hozzátette: míg 2016-ban 14 ezer nézőt öszönthettek a Barlangszínházban, idén ez a szám özel 20 ezerre növekedett. Az együtt- mű ödéstől a nézőszám további komoly emelkedését várjá .Sepp Schreiner, a Gerberhaus Culturproduktionen produkciós iroda tulajdonosa szintén bizakodásának adott hangot. – A fertőmeggyesi és a szentmargitbányai nyári színházakkal ellentétben a Barlangszínház független az időjárási viszonyoktól, azaz az előadások megtartását semmi nem akadályozhatja – részletezte a fertőrákosi játszóhely előnyeit. – A német nyelvű operettek kezdési idejét is előbbre, 17.30-ra tesszü , hogy a kulturális élményt övetően legyen idő a kulináris élvezetekre is. Ezen túlmenően matiné-előadásokat is tervezünk.