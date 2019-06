Fecskék a hivatalban Ágfalván

Jó példával jár elöl az ágfalvi polgármesteri hivatal. Meghagyták a fecskefészkeket az önkormányzat ablakaiban, a kis szárnyasok pedig sorra építik otthonaikat az épületen. Bár kétségtelenül kosszal és néha kellemetlenséggel járnak az „albérlők", az itt dolgozók vállalták ezeket, s a békés egymás mellett élésre szavaztak.



– Tudatos döntés volt, hogy nem bántjuk őket – foglalja össze a lényeget Pék Zsuzsanna polgármester. Mint azt elmesélte, tíz éve még rengeteg fecske fészkelt a faluban, aztán az állattartás visszaszorulásával, majd gyakorlatilag annak megszűnésével, madárfészekből is egyre kevesebb lett.



– Öt éve szinte teljesen eltűntek a környékről a fecskék, s ez egyszerűen rémisztő volt. Amikor úgy három éve megint kezdtek fel-felbukkanni, mindenki megörült nekik. Ezek után pláne érthető, hogy úgy döntöttünk, békén hagyjuk őket, bárhová fészkelnek is. Nem bántjuk őket, sőt, örülünk a visszatérésüknek. Még akkor is, ha történetesen több fecskecsalád pont az önkormányzat hivatali épületét választotta otthonául – foglalja össze a polgármester.



Mindenki egyet is ért a település első emberével. A fecskék hozzátartoznak a magyar éghez, s a vidéki ember számára ez talán még inkább így van.



A tősgyökeres ágfalvi Dudás György is így van ezzel. A kis fekete madarak láttán még az is eszébe jut, gyerekkorában mennyi röpködött a házuk körül. Akárhányszor a hivatal épülete előtt visz el az útja, felmosolyog a fészkekre és örömmel látja az újabb megtelepedőket az ablakok felett.



Ágfalván tehát egyöntetűen visszavárják a fecskéket és élni is hagyják őket. Még a hivatal ablakában is.