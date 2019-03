A soproni teátrum színházi klubjában adják elő először Magyarországon a Tiszteletesek című darabot

A Teátrumi Színözön keretében felolvasó-színházi produkcióként tekintheti meg a közönség a művet, mely a szerző utolsók közötti alkotásainak egyike. A darabot 1996-ban írta Mexikóban. Pataki András, a színházat működtető Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. ügyvezetője az olvasópróbán elmondta: a művet a fordító Józsa Péter kifejezetten a Soproni Petőfi Színháznak ajánlottan juttatta el hozzá.



Pápai László nagyon szereti Sławomir Mrożek munkásságát, írásait, a soproni egyetemi színpadon is állított színpadra az írótól műveket. A Károly című darabját az ő rendezésében 1979-ben a Soproni Petőfi Színházban is eljátszották Gazsó György, Hulesch Károly és Oláh János főszereplésével.



Pápai László elmondta: a szerző a lengyel történelmi időszak számunkra is ismerős élményeiről írt. A magyarul hozzáférhető munkásságának ismeretében látható viszont, hogy e darab dramaturgiai világa a parabolisztikusan felépített műveihez képest megbomlott, elvesztette sajátos feszességét.



A rendszerváltással megváltozott társadalmi valóság új kódolást igényel, ám ez utolsó darabjaiban kidolgozatlan. A több évtizedes emigráció második felét Mexikóban élő Mrożeket egy merőben más világ hatásai érik, ennek művészi feldolgozása azonban már elmaradt.



Mrożek munkásságán végighúzódik az egyén, a csoport és a nemzet identitásproblémáin való töprengés. Ebben a darabjában is ezzel küzdenek az alapvetően tiszta szándékú tiszteletesek, a kollektív identitás szétzüllését, illetve deformálódását pedig a csoport sínyli.



Két lelkészt - egy férfit és egy nőt - is kinevez az (egyik amerikai) forradalmi független protestáns alapú egyházközséghez az illetékes adminisztráció. A Plébánia Tanács vezetője fogadja őket, majd sorban megjelennek a tanács többi tagja is, szavaznak, kit válasszanak új plébánosuknak. A közösség és a két aspiráns találkozása, küzdelme bontakozik ki Mrożek dráma-kísérletében.



Szereplők: Molnár Anikó, Savanyu Gergely, Simon Andrea, Both Gréta, Papp Attila, Szőcs Erika, Demeter Helga, Marosszéki Tamás, Ács Tamás.