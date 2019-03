55 alkalommal vonultak a nagycenki önkéntes tűzoltók - fotók

A rendezvényen jelen volt Sallai Péter tűzoltó dandártábornok a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Molnár Sándor tűzoltó ezredes a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Soproni Kirendeltségének vezetője, Vécs Pál a Győr-Moson-Sopron Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, Csorba János Nagycenk és Tóth József Fertőboz polgármestere, az egyesület vendégei, senior, aktív és ifjúsági tagjai.Engedjék meg, hogy röviden összefoglalva ismertessem egyesületünk előző évi tevékenységét. Tagjaink elsősorban az egyesület cél szerinti szakmai feladatait végezték, de számos alkalommal voltak ott a község rendezvényein és szervezett munkáin is.A múlt évben folytatta az egyesület 3000 készenléti órát vállalva az önállóan beavatkozó egyesületi feladatok ellátását, segítve ezzel Nagycenk, Fertőboz, Hidegség és Pereszteg községek közigazgatási területén a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását.A mentési tevékenység során a 2018-as évben 55 alkalommal vettünk részt tűzeseteknél, műszaki mentési munkálatoknál vagy vonultunk a soproni laktanyába Sopron város védelmére. Az esetek során többször kellett helyben és az együttműködésben vállalt településeken segítenünk, ami elsődleges vállalt feladatunk. 17 tűzeset oltásában vettünk részt, melyek épület, szabadtéri illetve autótüzek voltak, valamint 38 műszaki mentésre került sor, ahol baleseteknél és viharok okozta káresetek felszámolásánál tevékenykedtünk, vagy beteg mozgatása volt a feladat. Az esetek során a fennt említett települések mellett Sopronban, Balfon, Sopronkövesden, Kópházán, Fertőhomokon is megfordultunk.A tűzesetek közül a tavalyi évben egy fertőbozi ház tüze volt a legjelentősebb esemény, melyről az olvasók korábban olvashattak már az újság hasábjain. Kiérkezéskor a ház teljes tetőszerkezete lángokban állt, így kezdtük az oltási munkálatokat. A soproni hivatásos és a hegykői önkéntes tűzoltókkal közösen sikerült eloltani a tüzet, de az épületben jelentős károk keletkeztek. Ezentúl jelentős kárral járó eseményként említhető épülettűznél vettünk részt az oltási munkákban Balfon, autótűz tekintetében pedig a Nagycenk és Fertőboz közti szakaszon kiégett autó vált teljes egészében a tűz martalékává. Ezenkívül kémény-, melléképülettüzeket illetve kisebb szabadtéri tüzeket oltottunk. A műszaki mentéseknél tíz esetben segítettünk személyi sérüléssel járó közlekedési balesetnél, egy esetben pedig a mentők segítségére voltunk betegmozgatás alkalmával. Az időjárás viszontagságai következtében kialakult műszaki mentési feladatok közül kiemelném a júniusi eseményeket a községben, ahol a szélvihar nyomán kialakult legfontosabb feladatok megoldására csaknem 60 óra munkát fordítottak az egyesület tagjai. Ebben az időszakban rengeteg épület is sérült a vihar nyomán Nagycenken, nem csak a természetben keletkezett kár. Ezeknél az eseteknél természetesen a soproni hivatásos és a környékbeli önkéntes tűzoltók is dolgoztak a káresemények felszámolásán, így a késő esti órákra mindenkihez elért a segítség. Az épületekkel kapcsolatos káresetek során voltak nehezebb feladatok, amelyeket csak Sopron Létra segítségével lehetett megoldani, s a kiborult fák is okoztak bonyolult eseteket, miután házakra, szobrokra, sírokra dőltek rá és okoztak károkat azokban, így a mentés során a további károkozás elkerülésére is figyelni kellett az ismétlődődő viharok nyomása alatt is.A nem mentő tevékenysége során is számtalan kihívás vár az egyesületre évről évre, ezek közül írok a következőkben. A közútkezelővel egyeztetve útburkolat mosását végezték tagjaink szeptemberben. Miután nagy mennyiségű sár került az útra, azt a közútkezelő munkatársai eltávolították, de az egyeztetések alapján közlekedésre alkalmassá csak mosás után válhatott a burkolat, így keresték meg egyesületünket.Az egyesület fejlődése szempontjából fontos cél a tagok képzése. Tavaly 3 fő tett sikeres vizsgát a „Tűzoltásvezető II“ képzést követően, különböző kisgépek üzemeltetéséből 9 kolléga, pályaalkalmassági vizsgálaton pedig 6fő tett sikeres vizsgát.Tagjaink rendszeresen vettek részt gyakorlatokon az elmúlt évben is. Nagycenken rendeztük meg az éves vizesgyakorlatot 5 egyesület részvételével. Itt zárt épületben keletkezett tűz során eltűnt személyek keresése, mentése és a tűz oltása volt a feladat, melyet a rajok sikeresen hajtottak végre. A Lővér mentőcsapat tagjaként vettünk részt minősítő gyakorlaton Nagylózson. Itt a minősítés révén árvízvédelmi feladatokat kellett végrehajtani egyesületünk tagjainak. Az egyesület saját berkein belül rendezett favágási - hisz a műszaki mentések nagy részét az ilyen típusú feladatok megoldása jelenti-, roncsvágási és szerelési gyakorlatokat hajtottunk végre, sofőrjeink pedig vezetési gyakorlatokon finomították gépjárműveinken szerzett tapasztalataikat. A gyakorlatokhoz kapcsolódva bemutatókon is részt vettünk Sopronban és Sopronkövesden is.A múlt évben az országos CTIF versenyen vett részt az egyesület versenyraja Tatán, ahol jó szerepléssel és pozitív tapasztalatokkal sikerült jó élményeket szerezni. A körzeti vizes verseny megrendezésére Nagycenken került sor, ahol jó hangulatú versenyen születtek meg a versenyszámok győztesei.Felszereléseink fejlesztése szintén az egyesület fő feladata. Ennek megoldására tagjaink áldozatos munkát és anyagi támogatást biztosítanak az egyesület számára, s a község Önkormányzatának hathatós anyagi segítségével évről évre sikerül előre lépni. A múlt évben a zenei fesztiválok biztosítására, békaalagutak tisztítására és filmforgatás során befektetett munka járult hozzá ahhoz, hogy fejleszteni tudjuk személyi védőfelszereléseink és szakfelszereléseink. Másik lehetőség e téren a pályázatokon való részvétel. A BM OKF és az MTSZ pályázatán 1.052.553Ft értékben nyertünk el felszereléseket. EDR rádió, 2 garnitúra bevetési védőruha, csizmák és kámzsa fért bele ebbe az összegbe, amely pályázat beadásakor a vezetőség a védőfelszerelések beszerzésére helyezte a hangsúlyt. A mentőcsapat révén beadott pályázaton 273.574Ft működési költség támogatást nyertünk el, melyet biztosítás, üzemanyag és műszaki vizsga költségek kifizetésére fordítottunk. A KEHOP pályázattal kapcsolatban is zajlott a szerződéskötés, ami a 2019-es évben realizálódott már, amiben árvízvédelmi feladatok ellátásához szükséges kisgépeket kapott egyesületünk. A Leader keretein belül Petőháza gesztorsága alatt nyújtottunk be pályázatot több egyesület összefogásával, ami szintén pozitív elbírálásban részesült. Saját beszerzései szintén voltak az egyesületnek, melynek keretében kisgépek és védőfelszerelések kerültek beszerzésre.Az egyesület korábbi parancsnoka és elnöke Ragats Imre lett a megye múlt évi Széchenyi Ödön Emlékplakett díjazottja, a község vezetői pedig a Nagycenkért Díjat adományozták neki 2018-ban.A gyermekeket is igyekszik megszólítani az egyesület. Tavalyi évben négyen lehettek ott a sárási táborban a tűzoltói feladatokkal ismerkedni, akik az év folyamán is részt vettek az egyesületi életben. Bemutatók, rendezvények vagy karbantartások kapcsán segítettek két kezükkel vagy kisugárzó jelenlétükkel.Az egyesület 2018-as másik nagy projektje az egyesület új szertárának, szerállásának kialakítása volt, amely fejlesztés a 2019-es évben is meghatározó az egyesületi feladatok szervezését illetően. A közgyűlésen polgármester úr ismertette a beruházás fázisait, a terület önkormányzati kezelésbe és tulajdonba való kerülésétől fogva, az egyeztetéseken át a kivitelezésig. Hozzászólásában kiemelte a tagság által végzett munkák fontosságát, melyek jelentős költségektől mentesítették a beruházó önkormányzatot, és csak ezzel a segítséggel együtt valósulhat meg ez a projekt úgy, hogy mindenki pozitív érzésekkel tekintsen a kialakuló, magas színvonalú létesítményre. A község további hathatós anyagi segítségéről, erkölcsi megbecsüléséről és támogatásáról biztosította az egyesületet, s természetesen a további jó együttműködésben bízva kérte az egyesület további munkáját a szertár kialakítás során, valamint a község életében is, melyet a tagság természetesen vállal a jövőben is.A szakmai hangvételű gondolatok után következzenek egyesületünk Nagycenket érintő vállalásai. Itt nagyrészt az Önkormányzattal való folyamatos párbeszéd és jó kapcsolat vezet ahhoz, hogy sok feladat és rendezvény kapcsán keressük egymást, egymás segítségét. Másik vonalon pedig a falu más civil szervezeteivel is igyekszünk aktív kapcsolatot ápolni, s itt is próbálunk segíteni kétkezi munkánkkal. Az év folyamán az alábbi munkáink voltak nagyjából időrendi sorrendben, amellyel az egyesület segítette a község életét vagy a község által szervezett rendezvényen képviseltük a tűzoltó egyesületet.A hagyományos disznóölésen múlattuk együtt az időt a község lakóival, a falukarácsonyfákról szedtük le az égőket valamint távolítottuk el a száradékot. Faápolási és favágási munkákat hajtottunk végre a temetőben és a községben, a templom tetejére a kereszt visszarakásánál működtünk közre, rendezvény kapcsán aggregátorral biztosítottuk az áramellátást. Aktív részesei voltunk a községben szervezett teljesítménytúrának és futóversenynek is. Szent Flórián napjához kapcsolódva szentmisén vettünk részt. Égetést végeztünk két alkalommal az év folyamán, ahol a vihar és a fakivágások alkalmával összegyűlt növényi hulladék került elégetésre. Egy alkalommal méhcsaládot szedtünk le az iskola udvarán található fáról, egyszer pedig darazsakat irtottunk családi háznál. Autóinkat és felszereléseinket a gyermeknapi rendezvény keretein belül mutattuk be az érdeklődőknek. A községi búcsú hangulatát próbáltuk emelni szervezésünkben a búcsúi tűzoltó bállal, amely jó hangulatú rendezvényre sikeredett. A vidék olimpiája nevű rendezvényen mérettük meg magunkat mókás kihívásokkal szervezett versenyen. A szüreti napok kapcsán újra részt vállaltunk a díszítésben, a felvonulás alatt, a vasárnapi főzésnél és a délutáni programok alatt is. Szakmai bemutatóval színesítettük a programot, este pedig a díszlet bontását végeztük. Az év végi időszak beköszöntével felállítottuk a község fenyőfáját, később a fényfüzérek is felkerültek mind a község szívében, mind az Alkotóházban.Decemberben részt vehettünk a faluvezetés által életre hívott év végi köszöntőn, ahol a falu életét segítő magánszemélyeket és civil szervezeteket köszöntik. Aktívan járultunk hozzá a falukarácsony lebonyolításához ahol kolbászt sütöttünk az ünneplőknek. Az utcabajnokságon is elindítottuk az egyesület csapatát, ahol az aktív felnőtt tagok mellett az ifjúság és a gyerekek is együtt küzdöttek az egyesület színében. Az év folyamán rendszeresen részt vettünk a civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, eseményeken és bálokon, s azokhoz kérés esetén segítséget is nyújtottunk.Röviden ennyi volt az egyesület 2018-as éve, melyért ezúton is köszönetet szeretnék mondani a felügyeletünket gyakorló Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának, a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kollégáinak segítségéért, a Fire Safety kft.-nek, Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületi tagoknak a hathatós anyagi és erkölcsi támogatásért, valamennyi a működésünket segítő szervezetnek, támogatónak és természetesen egyesületünk valamennyi tagjának az elvégzett munkáért, családjainknak pedig annak a lehetőségnek a megteremtéséért, amivel számtalan órát áldozhattunk az egyesület életére.Miután az egyesület közgyűlésén sor került a fenti események bemutatására, meghívott vendégeink értékelték és szóltak hozzá az egyesület sokrétű munkájához. Mindenki megtalálta azt a kapcsolódási pontot, ahol a képviselt szervezet és az egyesület tudott együtt dolgozni, ezáltal a környező települések tűzvédelmében segítséget nyújtani. Bízva a jó együttműködések fennmaradásában kívántak hasonlóan sikeres 2019-es évet az egyesületnek.A tavalyi évben többen segítséget nyújtottak már nekünk adójuk 1%-ának felajánlásával, melyért szeretnénk köszönetet mondani. Ez a bevételi forrás is hozzájárul az egyesület fejlődéséhez, zavartalan működéséhez, így erre a forrásra is szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni, ezért ebben a cikkben is kérjük, hogy egyesületünket minél többen támogassák idén is, ha támogatásra érdemesnek találják munkánkat és törekvéseinket. Adószámunk:18539604-1-08 Kedvezményezett: Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó EgyesületeEz év folyamán bízom az egyesület további fejlődésében, amire a ránk váró feladatok nyújthatnak garanciát mind szakmai mind szervezeti téren.Ragats Péter, parancsnokNagycenk KÖTE