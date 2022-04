Mit mutatnak a számok?

Egy közel 200 szavazatot gyűjtő Facebook-csoportban történő szavazás eredménye azt mutatta, hogy az érettségizők

-49%-a történelemből (95 szavazat)

-28%-a matematikából (54 szavazat)

-10%-a magyarból (20 szavazat)

-3%-a biológiából (6 szavazat)

-3%-a angolból (5 szavazat)

-4%-a egyéb tantárgyból (7 szavazat)

tartja a legnehezebbnek a vizsgát.

Miért meglepő ez az eredmény?

A legtöbb egyetemistának a későbbiekben is szüksége lesz a matematikára, hiszen a legnépszerűbb egyetemi szakokon (informatikus, műszaki, közgazdász) az egyetemen is van számonkérés. A történelem érettségi esszé témák nagyon kiszámíthatóak, és a szóbelin sincs sok tétel, míg magyarból az írásbeli szövegalkotás kiszámíthatatlan, és a szóbelin is rengeteg tétel van.

Éppen ezért meglepő a tény, hogy csaknem a diákok fele a történelmet tartja a legnehezebb érettségi tantárgynak – ahogy ez kiderült az érettségiző csoportban történő felmérésből.