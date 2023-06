A beruházásról dr. Dézsi Csaba András polgármestert kérdeztük.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a versenysportolók előtt egyetlen pillanatig sem volt bezárva az uszodánk, folyamatosan biztosítottuk számukra a felkészülés lehetőségét, hiszen egy sportolói pálya­futást nem lehet ilyen módon kettétörni, ezért ők prioritást élveztek. Az úszásoktatás és a babaúszás, valamint a hobbiúszás területén néhány hét kiesés volt, amíg kidolgoztuk azokat a módszereket, amelyekkel az elmúlt évtizedben használt energia­pocsékoló megoldásokat ki tudtuk váltani. Ez a munka természetesen nemcsak a sportlétesítményeinkben, hanem az összes általunk üzemeltetett intézményben lezajlott. Az elavult rendszereinket modernizálni kellett: az Aqua esetében az a döntés született, hogy kerítsünk pénzt a megoldásra, és hajtsunk végre egy energiaszámlát csökkentő világítás-korszerűsítést, hiszen a fém-halogén lámpák már akkor elavultak voltak, amikor felszerelték őket.

A döntés után elindult egy közbeszerzési eljárás…

Minimális energiafogyasztású LED-lámpák beszerzéséről döntöttünk – ez sajnos egy hosszabb folyamat volt, hiszen a közpénzek felhasználásához egy bizonyos összeghatáron felül közbeszerzési eljárásra van szükség. A medencét az üzemeltető leeresztette, és addig nem is töltettük újra, amíg az új fényforrások felszerelése be nem fejeződött. Ennek is racio­nális oka volt: a villanyszerelési munkák víz fölötti végzése rendkívül balesetveszélyes, és technikailag is nehezebben kivitelezhető.

Az eltelt időszakban többször érte vád az önkormányzatot, hogy nem is történik semmilyen felújítás az uszodában.

Világosan látszik, hogy ez egyszerűen nem igaz; hiteles forrásokból kell tájékozódni, nem pedig az ellenzéki propaganda-oldalakról, ahol azért kapnak fizetést, hogy ócsároljanak minket, és meghazudtolják a munkánkat, minden jót, illetve minden pozitív döntést, ami előre­viszi a várost, negatív színben tüntessenek fel.

Felújítás alatt áll a város másik uszodája, a Magyar Vilmos Uszoda is. Ott hogy állnak a munkálatok?

A korábbi városvezetés ahelyett, hogy újraszigetelte és újracsempézte volna a kilyukadt medencét, egy olcsó, ám rendkívül rövid életű megoldást választott: egy fóliát tettek a medencébe. Ez több helyen ki is lyukadt az évek során, az elfolyt víz pedig állt a medencecsempe és a fólia között, fertőző forrásként nyomva be a kórokozókat az úszók közé. Nyilván sok medencehasználó köszönhette ennek a kötőhártya-gyulladását és egyéb más fertőzését. Ezeket az állapotokat látva úgy döntöttünk, felújítjuk a medencéket. Egyszerűen áldatlan állapotok uralkodtak, a medence alatti kiszolgálófolyosón folyt a víz a plafonról. Ennek a felújítását tisztán városi forrásokból valósítjuk meg, a saját költségvetésünkből. Mind a két medencét teljesen felújítjuk, a hozzájuk kapcsolódó villamos eszközökkel együtt. A kivitelezővel szerződést is kötöttünk, és várhatóan szeptemberre fejeződik be a munka. Még egy megnyugtató mondatot mondanék azoknak az embereknek, akik a polipot jobban szeretik, mint a papagájt: természetesen nem lesznek papagájos minták a medence alján, mint ahogy azt az egyes propagandakiadványok terjesztik…

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)