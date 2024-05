Az Arrabona EGTC a „Határon átnyúló együttműködések az Arrabona EGTC területén” című pályázata keretében a mosonmagyaróvári városházára várta szerdán a téma iránt érdeklődő településvezetőket és szakembereket. A határ menti fenntarthatósági fórum célja, hogy a határ két oldalán működő települések jobban megismerjék egymás működését, gondjait, lehetőségeit a fenntarthatóság szemszögéből. Aktuális, szakmai segítséget kaphattak a települések fenntarthatósági, hulladékgazdálkodási, energetikai, körforgásos gazdálkodási kérdéseiben.

A fenntarthatóság témájában valamennyien érdekeltek vagyunk – emelte ki vendéglátóként köszöntőjében Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki arra is kitért, hogy a pályázati fejlesztéseknél fontos szempontnak kell lennie az adott beruházás fenntarthatóságának is. Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke – azon túl, hogy elismerését fejezte ki Mosonmagyaróvár fejődéséért – hangsúlyozta, hogy az Arrabona EGTC egy jó társulás, mely sok sikeres projektet tud maga mögött.

Széles Sándor főispán arról beszélt, hogy sok közös, megoldásra váró feladat van határon innen és túl is. Közös felelősség, hogy jó megoldásokat találjanak. Szerinte a gazdaságfejlesztés során a természeti értékek védelmére is oda kell figyelni, és ezáltal az életminőség is javítható.

A fórum keretében az előadók a mosonmagyaróvári vár parkját tekintették meg, mint jó gyakorlatot.