Diána a győri Széchenyi István Egyetemen végzett hét évvel ezelőtt, s a gazdálkodásmenedzsment szakon elsőként, fél évvel a többiek előtt jelentkezett a Danához. – A Dana népszerű célpont volt a hallgatók között, én pedig nem akartam lemaradni… – meséli Dia, aki az egyetemen a kontrolling szakirányt választotta. Már a gyakornoki évet is nagyon élvezte, különösen azt, hogy az első naptól valódi, szakmailag is releváns feladatokkal bízták meg. – Itt nem voltak alibimunkák, fokozatosan bevontak az egyre komolyabb feladatokba. Kezdetben a napi dokumentációba, majd a riportok készítésébe, aztán a hónapzárásban, elemzések készítésében is részt vehettem, ami rengeteg szakmai tapasztalatot jelentett már a pályám elején – mondja.

Kinevelik a szakembereiket

A diplomavédésére már úgy sétált be, hogy a kezében volt a Dana állásajánlata.

– A gyakornoki programunk egyik célja az, hogy kineveljük a fiatal szakembereket a Dana csapatának, a logisztikától a mérnökségen át a HR-ig – mondja Rédei Márk, a Dana Hungary Kft. HR Business Partnere. – A gyakornoki időszak alatt kialakul a napi kapcsolat a jelöltekkel, megismerjük őket, ők pedig a vállalati kultúrát, a feladatokat, így egyikünk sem vesz zsákbamacskát az elhelyezkedésnél. A pályakezdő szakembereknek így nem kell átesniük az álláskeresés folyamatán, s ahelyett, hogy az új munkatárs több hónap alatt tanulna bele a feladataiba, azonnal teljes értékű kollégává válhat. A gyakorlat bevált: a gyakornokok 60–70 százaléka nálunk marad a diplomaosztó után, s azokat a pozíciókat, amelyek nem igényelnek többéves munkatapasztalatot, első körben a nálunk dolgozó gyakornokok közül töltjük be.

Így történt ez Stefka Diánával is, aki pénzügyi elemzőként kezdte, s már ekkor lehetősége nyílt a Dana birminghami gyárában tapasztalatot szerezni. A hasonló kiküldetés, tanulmányút egyébként bevált gyakorlat a Danánál, gyakran utaznak ki a szakemberek hosszabb-rövidebb időre a vállalat valamelyik külföldi gyárába. Dia például nemrég tért haza Dél-Afrikából, ahol az ottani Dana-gyárban segített az új vezetőnek a betanulási folyamatban, a Dana-sztenderdek megismerésében. – A vállalati kultúra része, hogy tanulunk egymástól, nem pedig versenytársak vagyunk – magyarázza.

Angliai útjáról hazatérve, Dia a Dana fogaskerekeket gyártó új LV gyáregységének kontrollingcsapatát erősítette, amelynek alapkőletétele éppen Dia első gyakornoki napjára esett. A fiatal szakember rögtön izgalmas feladattal kezdett.

– Komoly munka és tapasztalat volt az új gyáregységben a kontrolling területén mindent a nulláról felépíteni, részt venni a folyamatok kialakításában. Annál is inkább, mert az egyetemen csak arról tanultunk, hogyan kapcsolódjunk be a meglévő termelésbe – magyarázza.

Forrás: Dana Hungary

„Az életkorom nem volt akadály”

Stefka Diána két évig dolgozott pénzügyi elemzőként az új gyárban, ezt követte az összetettebb management accountant pozíció, két és fél évvel ezelőtt pedig Dia lett az LV gyáregység kontrollingvezetője. 26 évesen a legfiatalabb vezető volt ebben a pozícióban a Danánál.

– Decemberben felhívott az akkori gyárigazgatónk, hogy megüresedik a pozíció, és gondoljam át, milyen irányban szeretném folytatni a pályámat: kontrollingspecialista, vagy inkább vezető szeretnék-e lenni. Az utóbbit választottam, ami hatalmas lehetőség és felelősség is volt egyben. Utólag látom, hogy az akkori főnököm tudatosan készített erre a pozícióra, meglátta bennem az utódját.

– Szerencsére a menedzsment nagyon segítőkész volt, amikor kérdésem vagy kétségem támadt, örömmel segítettek. S bár volt, aki felé úgy éreztem, többet kellett bizonyítanom, elfogadó volt a légkör, az életkorom nem volt akadály – emlékszik vissza Dia a vezetőként töltött első időszakra. Szakmailag nagy lökést adott, hogy részt vett a Dana egyéves, potenciális és kezdő vezetők számára szervezett Talent Akadémia programjában, akkori mentora a mai napig segíti a munkában.

– Az új pozíciómban sok mindent kellett tanulnom a vezetésről. Például azt, hogyan figyeljek oda a munkatársaimra, hogy ne csak a munka legyen kész, hanem emberileg is érezzék a törődést. Ezt néha könnyű elfelejteni, amikor elveszünk a számokban… – mondja Dia.

Szakmailag ez egy izgalmas időszak az életében, az autóipar átalakulása, az elektrifikáció minden munkatársának a munkáját megváltoztatta. – A mi gyáregységünk oroszlánrészt vállal ebben a folyamatban a Danánál. A feladataink megduplázódtak, miközben új technológiákat tanulunk; nekem is tisztában kell lennem az egyes termékekkel és munkafolyamatokkal, ami nagyon izgalmas kihívás – mondja Stefka Diána.

Kollégákkal a Balaton körül

A kontrollingvezető a gyár kapuján kilépve gyakran húz futócipőt, hogy feltöltődjön, ezt a hobbiját a Dana falai közé is bevitte.

– 2019-ben néhányan kollégák összeálltunk, hogy csapatban lefussuk az Ultrabalatont. Amikor a Dana vezetése ezt megtudta, úgy döntött, hogy támogatja az indulásunkat, hiszen a cégkultúra része a dolgozók egészséges életmódjának a támogatása is, így kaptunk autót a közlekedéshez, ajándékcsomagot, csapatpólót. Ma már két danás csapat is indul a versenyen, 13–13 fővel. A közös edzések, a közös élmény a versenyen összekovácsol minket, más oldaláról is megismerjük egymást. Volt, aki az én biztatásomra kezdett el futni évekkel ezelőtt, ma pedig már jobb időket fut nálam… – mondja mosolyogva Dia.