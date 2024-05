Kissé álmosan kezdett a hazai csapat, nem pörgött fel igazán, 6–6-nál időt is kért Per Johansson. Egy 4–0-s rohammal el is lépett a győri gárda, mely felkeményítette a védekezését és Duijndam is több védést mutatott be. Tovább nőtt a különbség, de aztán a félidő 26. percében négy gólra visszazárkózott a DKKA (16–12). A játékrész hajráját megnyomták a győriek, így a szünetben hét gól volt a hazai előny (19–12).

A szünetben az NB II-es bajnokságot hibátlan teljesítménnyel megnyerő győri csapat vette át az aranyérmeket.

A második félidőt koncentráltan kezdték a zöld-fehérek, így a 37. percben már tíz gól volt a különbség (23–13). Hiába kért időt a vendégek trénere, nem tört meg a győri lendület, 31–19 volt a hazaiak javára. Innentől viszont már mindkét csapat a végét várta, a DKKA jól hajrázott, fel is jött 33–25-re. A végjátékot aztán megint megnyomták a zöld-fehérek, az utolsó nyolc percet 7–0-ra megnyerték, így végül nagy különbségű győzelemmel zárta a bajnokságot.

Nyilatkozatok