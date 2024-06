– Az idén ismét 10 helyszínre hozunk színes programokat. A belépő egy mosoly, ami lehet egy fotó, de lehet a gyerekekről szóló, fülig érő mosolyt ábrázoló kép is. Képzőművészet, irodalom, zene, népművészet mellett két különlegesség is lesz az idén. Az egyiket a Széchenyi István Egyetem és a Mobilis Interaktív Élményközpont hozza el a Dunakapu térre, Okosodónak neveztük el. A másik a nyitórendezvény. Pénteken 7 órakor a Dunakapu téren gyülekezünk, majd óriásbábokkal vonulunk a városháza elé, átvenni a város kulcsát. A gyerekek varázspálcát kapnak, amivel feladatuk is lesz. Szombat reggel 10 órától este 8 óráig, vasárnap 10 órától este 6 óráig várjuk a gyerekeket a Radó-szigeten, a Széchenyi téren, Király utcában, a Kazinczy utcában, a Bécsi kapu tér és a rakpartokon. Nem győzöm felhívni a szülők figyelmét arra, hogy minden gyerekre tegyenek karszalagot, mert azon ott van a felnőtt kísérő telefonszáma, így a gyerekek biztonságban lesznek, hiszen azonnal fel lehet hívni a szülőkat, ha valami probléma adódna – hívta fel már most a legfontosabb biztonsági intézkedésre a figyelmet az igazgató.