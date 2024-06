Az U14-es régiók válogatottjainak zárótornája mellett az idei szezonban először kiírt U10–U12-es bajnokság legjobbjai is régiós válogatott-torna keretein belül léptek pályára. A mérkőzésekkel párhuzamosan a legkisebbek is játékhoz jutottak a jövő női labdarúgó-nemzedékét támogató UEFA Disney Playmakers programnak köszönhetően, amelynek célja minél több kislánnyal megismertetni és megszerettetni a labdarúgást a varázslatos Disney-világon keresztül. A szövetség ehhez hasonló programokkal készül a jövőben is a legkisebbek számára.

A tornáknak nem volt tétje, hiszen inkább az egyéni teljesítményen és aktivitáson volt a hangsúly, mintsem a csapat eredményességén. Az U14-es zárótorna egyik célja a legkiemelkedőbb tehetségek megfigyelése volt. A remekül megszervezett tornán négy hazai régió legjobbjai mérték össze tudásukat a három korosztályban, s bár hivatalos végeredményt nem hirdettek, de mindhárom korcsoportban kimagaslott a Nyugat válogatott. Az a Nyugat válogatott, amelyben minden korosztályban meghatározóak voltak az ETO FC Győr játékosai. Az U14-es együttesben Molnár Kitti, Horváth Zora, Szabó Ingrid, Lakatos Panni és Verasztó Hanna, az U12-es csapatban Hunyadi Csenge, Rigó Hanna, Tóth Bíborka, Kelemen Zsófia, Fábry Lia, Vadász Anna, Döme Dóra és Fatér Lujza, míg az U10-es gárdában Tóth Izabella és Vajda Kamilla képviselte a győri színeket.

Az eseményen természetesen ott voltak az ETO FC női szakágának szakemberei is, Horváth Cs. Attila szakágvezető, Dörnyei Balázs szakmai vezető, valamint Tóth Alexandra és Tóközi Tímea utánpótlásedzők.