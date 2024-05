„Az a szisztéma, amit évekkel ezelőtt elindítottunk, miszerint az NB I/B-s keret szinte teljesen megegyezik az egyetemivel, nagyon jól működik. Ennek köszönhetően megfelelő mértékben lehet szükség esetén pihentetni játékosokat, vagy ha úgy adódik, egy-egy taktikai elem gyakorlására is lehetőséget ad. Az utóbbi hetekben is jól dolgoztak a játékosok, ennek már az NB I/B rájátszásában meglett az eredménye, hiszen sikerrel zártuk a legutóbbi NB I/B-s párharcot is, így pozitív attitűddel, feltöltődve várjuk az egyetemi négyes döntő kihívásait” – kezdte dr. Barthalos István vezetőedző, aki szerint folyamatosan emelkedik az egyetemi bajnokság színvonala.

„Elég csak azt nézni, hogy a játékosok milyen osztályokban és mennyit játszanak, hány A csoportban szereplő kosárlabdázó szerepel az egyetemi meccseken. Az elmúlt években folyamatosa nőtt minden csapatnál ezen játékosok száma. Érdekesség, hogy elődöntőbeli ellenfelünk viszont idén azt választotta, hogy nem kívánnak A csoportos segítséget igénybe venni. Így talán azt is gondolhatjuk, talán valamivel gyengébbek lesznek, mint az elmúlt években, de összeszokott gárdáról van szó, amely a másodosztály minden csoportjában szereplő játékosokból áll, és vezetőjük is rutinos, tapasztalt szakember” – folytatta Barthalos István, aki nem tekint tovább az ELTE elleni meccsnél.

„Egyelőre csak ez a meccs szerepel a fókuszban. Hogy mit várok tőlük a döntő során?

Leginkább azt, hogy mind fizikálisan, mind taktikailag a maximumot nyújtsák a játékosaim. Ha így lesz, és ez csak a negyedik helyre elég, akkor a negyedik hellyel is elégedett leszek, de nyilván az lenne a legnagyobb siker, ha hazai környezetben bajnokok lennénk.

Az elmúlt évi csapathoz képest erősödtünk, elsősorban Dombai Réka és Molnár Laura révén, akik az elmúlt napokban csatlakoztak az egyetemi csapat felkészüléséhez. Itt szeretném megköszönni a győri utánpótlásban dolgozó szakmai stábnak és a NB I-es csapat vezetésének, hogy egész évben támogatták az egyetemi csapat sikeres szereplését. Igyekszünk jó szerepléssel meghálálni ezt” – mondta végezetül dr. Barthalos István.

A győri csapat kapitánya, Baffy Fanni immáron negyedik MEFOB Final Fourjára készül, volt része végső győzelemben, bronzéremben, de a negyedik helyet is megízlelhette már.

„Nagyon várjuk már ezt a két napot, hiszen egész évben ezért dolgoztunk. Az alapszakaszban itthon meg tudtuk verni az ELTE-t, így bizakodóak vagyunk. Teljes csapattal, feltöltődve várjuk a mérkőzést. Örülünk, hogy Győrben lesz a végjáték, hiszen ki tudnak jönni a barátok, a családtagok szurkolni nekünk” – kezdte Baffy Fanni, aki úgy véli, kellő önbizalommal vághatnak bele az elődöntőbe, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy bejussanak a nagydöntőbe.

„Számomra nagyon fontos az egyetemi bajnokság, mindig motivált itt játszani.

Egyre komolyabb a színvonal, gyakorlatilag ez komplett bajnokság, ilyen talán csak kosárlabdában van idehaza az egyetemi sorozatok közül.

Az ellenfelek is egyre komolyabban veszik, folyamatosan nő az A csoportos játékosok száma” – tette hozzá a csapatkapitány, aki szerint nagy segítség, hogy ezzel párhuzamosan az NB I/B-ben is szerepelnek, hiszen így megvan a kellő meccsszám, illetve a gyakorlásra is éles helyzetben van lehetőség.

Fannit a közelmúltban nagy megtiszteltetés érte, ugyanis egy meccs erejéig visszatért a SERCO UNI Győrhöz. A sérülések miatt ott volt a DVTK-HUN Therm elleni finálé második meccsén a zöld-fehér keretben.

„Jó érzés volt, még úgy is, hogy tulajdonképpen tudtam, hogy nem lépek pályára. A légiósokat leszámítva mindenkit jól ismerek, a többiek is úgy fogadtak, mintha egész évben velük lettem volna. Sajnáltam, hogy végül kikaptak a lányok, de összességében ennyi viszontagság után ez az ezüstérem remek teljesítmény” – mondta végezetül Baffy Fanni.

A Mosonmagyaróvár-UNI Győr férficsapata az elmúlt négy kiírásból harmadik alkalommal lesznek ott a végjátékban, 2021-ben megnyerték a bajnokságot, tavaly a nagydöntőben kaptak ki. Most hétfőn 19.45 órakor a Miskolci Egyetem lesz az ellenfelük az elődöntőben.

A Mosonmagyaróvár-UNI Győr férficsapata.

„Ha valamiből előnyt tudunk kovácsolni, az a hazai pálya, illetve talán abból is, hogy a három évvel ezelőtti, szintén győri rendezésű négyes döntőben először ugyanúgy a miskolciakat kellett verni. Ezeket nézve talán ők fekszenek számunkra a legjobban, a pécsiektől idén már oda-vissza kikaptunk, a Debrecen meg tavaly a fináléban vert meg bennünket. Szóval így előzetesen nem rossz a sorsolás, de majd a végén lehet megmondani, hogy tényleg ez volt-e a legjobb forgatókönyv” – kezdte Laky Tibor vezetőedző, aki hozzátette: az előző két alkalommal nem ők voltak a legesélyesebbek, mégis döntőt játszhattak.

„Hogy most jobban számolnak-e velünk, nem tudom, nem foglalkozom vele.

Azt nyugodt szívvel kijelenthetem, a csapatban, a munkában benne van a finálé.

Hétfőn beleteszünk mindent a meccsbe, megmérettetjük magunkat, aztán meglátjuk, ez elég lesz-e a döntőhöz” – folytatta Laky Tibor, aki egyedül Geiger Bálintra nem számíthat, őt egy elhúzódó sérülés miatt a napokban meg kell műteni.

„Ez nyilván érvágás, de szerencsére a többiek rendben vannak, ott lehetnek a négyes döntőben. AZ még hozzátenném ehhez, hogy bár Bálint fontos láncszem, viszont a mi erőnk leginkább abban van, hogy a csapat egyik része a győri NB I/B-s, a másik a mosonmagyaróvári NB II-es csapatban szerepel együtt egész évben. Ez a két mag pedig remekül kiegészíti egymást. Geiger Bálint a Nyíregyháza játékosa, igaz, évekig együtt játszott a srácokkal. Szóval hiányzik majd, de talán sikerül megoldani – ha nehezen is – a pótlását” – mondta végezetül Laky Tibor.