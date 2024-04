„A sikerszéria – talán nevezhetjük így – a szisztematikusan felépített akadémiai rendszernek köszönhető, ahonnan évről évre érkeznek azok a tehetséges fiatalok, akik Győrben képzelik el a felsőoktatási tanulmányaikat, ezzel erősítve az egyetemi gárdát is – fogalmazott dr. Barthalos István, aki hozzátette: „Köszönet jár az egyetem oktatóinak is, akik segítik a játékosokat az eredményes felkészülésben és bajnokságban való részvételben is. Tolerálják a sportolásukat, és az egyéni tanrenddel hozzájárulnak ahhoz, hogy ott tudjanak lenni az edzéseken, mérkőzéseken. Sportolóink egyébként szinte minden szakon megtalálhatóak az egyetem palettáján, a jogi képzéstől kezdve egészen a rekreációig.”

Ami a bajnokságot illeti, a vezetőedző így értékelte az eddigieket: „Az eredményekből is jól látható, kimutatható, hogy évről évre erősödik a bajnokság, egyre több A csoportos játékos veszi fel a harcot ebben a sorozatban is. Ebben partner a SERCO UNI Győr is, hiszen az első csapatból Dombai Réka és Molnár Laura is többször szerepelt a mérkőzéseken, míg a BKG-ból Rozmán Lilla kapott rendszeresen lehetőséget.”

Az esélyekről így nyilatkozott Barthalos István: „Az elmúlt Final Fourok tapasztalata, hogy általában a napi forma dönt, így azon vagyok, hogy a május 13-án és 14-én esedékes négyes döntőre csúcsformába juttassam a lányokat. A végső helyezés nagy mértékben függ a sorsolástól is, mert előfordulhat, hogy már az első meccsen döntőnek beillő találkozót kell játszani, ez esetben pedig a vesztes maximum bronzéremmel vigasztalódhat. Az elmúlt évben sajnos ez történt velünk, megismétlődött az előtte évben játszott döntő az ELTE ellen, de akkor kikaptunk. Az szinte biztos, hogy a Testnevelési és a Debreceni Egyetem ott lesz a végjátékban, a Miskolc és az ELTE párharca azonban még rendkívül szoros. Kíváncsian várjuk, kik lesznek majd az ellenfelek” – folytatta az edző, aki hozzátette: örömteli, hogy a szabály engedi két középiskolás szerepeltetését ebben a kiírásban, így idén Oláh Száva, Sághi Kata és Szabó Laura is segíteni tudta a csapat munkáját.