Meghosszabbította a vezetőedző, Per Johansson nyáron lejáró kontraktusát a Győri Audi ETO KC csapata. A svéd tréner szezonban közben vette át a stafétát Győrben, most pedig eldőlt, hogy nyártól is ő vezeti majd a lányokat.

Per Johansson és Endrődi Péter.

Fotó: gyorietokc.hu

“Nagyon korrekt megbeszéléseket folytattunk Per Johansonnal a kezdetektől fogva. Megállapodtunk márciusban, hogy bármilyen, a következő szezonról szóló tárgyalást csak egy sikeres BL Final Four-kvalifikációt követően kezdünk el. A Vipers elleni továbbjutás és az FTC elleni hazai győzelmet követően értékeltük a csapat helyzetét, és az utat, amit március vége óta megtettek a lányok Per vezetésével. Alapos és részletes megbeszéléseken vagyunk túl, és aláírtunk egy egy plusz egy éves szerződést. Per számára egyértelmű célokat határoztunk meg az idei évadban, és ugyanígy jártunk el az új kontraktus esetében is. Örülök, hogy folytatódik közös utunk. A legfontosabb most már a felkészülés és a sikeres szereplés Budapesten, ahol egyetlen magyar csapatként mindent megteszünk a győzelemért, ami nem csak a klubunk, hanem a magyar sport érdeke is” – nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető.

“Örömmel írtam alá az új kontraktust, hiszen nagyon jól érzem magam Győrben. A lányokkal hamar megtaláltam a közös hangot, a klub a legszervezettebb, amit eddig valaha is láttam, és az a folyamatos maximalizmus, ami itt körbe vesz bennünket hihetetlen inspiráló. Nagyszerű kerettel dolgozhatok majd jövőre is, de most még ez nagyon távol van. Azt hiszem a keretnek és persze nekem is jó, hogy az edzőkérdést lezártuk, innentől csak a Final Fourra koncentrálunk. Nem titok, voltak más ajánlataim is, de részletekben nem is foglalkoztam ezekkel, mert a legelső helyen a győri szerződéshosszabbítás állt. Büszke és boldog vagyok, hogy ennek a patinás és sikeres klubnak én lehetek a vezetőedzője” – mondta Per Johansson.

A Győri Audi ETO KC szakmai stábjának végleges összeállításáról még folyamatban vannak a tárgyalások, a közeljövőben ezzel kapcsolatban bejelentések várhatóak majd.