– Jó napot kívánok – köszöntött bennünket mosolygósan irodájában Michael Breme, majdhogynem hibátlan kiejtéssel, csupán egy halvány németes akcentussal. – Sokkal többet még nem tudok – köszönöm, kérem, egészségedre – az önök nyelvén, de nagyon szeretném megtanulni – folytatta immár németül.

– Rendszeresen olvasok helyi és regionális lapokat, nagyon szeretném, ha a Kisalföldet is egyedül olvashatnám, bízom benne, hogy néhány év múlva ezt meg is tudom tenni. Emellett úgy gondolom, a megbecsülés egy fajtája, ha idegen országban dolgozik az ember, hogy megtanulja a helyi nyelvet. Műszaki ember lévén arra is nagyon büszke vagyok, hogy meg tudtam tanulni angolul. Spanyolul is beszélek kicsit, mivel latinul tanultam az iskolában, könnyebb volt, mint a magyar, amelynek nagyon kellemes a hangzása, de tudom, hogy nehéz lesz megtanulni.

– Azt olvastuk, nemcsak Győrben van árvízhelyzet, hanem Ingolstadtban is, ahol le is állt az Audi emiatt. Itt ez biztosan nem fordul elő, de okoz-e gondot a cégnek a szokatlan időjárás?

– Valóban, szokatlanul nagy kihívásokat jelent most Ingolstadtban az áradás, de magát a várost és a gyárat nem érintette, mert a Duna medre ott az átlagosnál sokkal mélyebb, viszont az azt tápláló folyók az Ingolstadtól délre fekvő vidéket elöntötték és pusztító károkat okoztak: a gátak átszakadtak és a kisebb települések víz alá kerültek, ami korábban még sosem történt meg. Az ottani gyárat abban a tekintetben érintette az árvíz, hogy az első napon két műszakot le kellett mondani azért, hogy a munkatársak a családjukkal lehessenek a nehéz időben. Szóval az ingolstadti gyár helyzete miatt nem kell aggódnom.

– Eltelt száz nap az érkezése óta, azt kapta, amire számított?

– Több mint 27 éve dolgozom az Audinál, és mivel az Audi Konszern nemzetközi szerszámgyárhálózatának a vezetője is voltam, a győri szerszámgyár korábbi létrehozásából szintén kivettem a részem. Hét év szerszámgyári munkát követően az AUDI AG gyártás- és gyártervezési vezetője lettem, és többek között az új győri járműgyár létrehozásában is részt vettem. Szóval a győri telephely nem volt ismeretlen, bár akkoriban még nem tudtam, hogy az akkori tervező munkám gyümölcsét, a győri gyár vezetését rám bízzák. De tudtam, hova jövök, mi vár rám, mert igazság szerint nem volt meglepetés számomra ez a kinevezés. Elődöm elődjével, Peter Kösslerrel egyeztettem erről korábban. Ő Ingolstadtban először a munkatársam, majd a főnököm is volt, jó kapcsolatot ápolunk. Ennél szebb feladatot nem is tudnék elképzelni magamnak. Amúgy is mindig szerettem Győrbe jönni, meleg szívvel fogadtak, és ez most sem volt másként. Úgy érzem, 57 évesen, egy kicsit távolabb a központtól, egy más országban, nagy szabadságfokokkal dolgozhatom. Az itteni kultúra és az emberek közötti személyes kapcsolatok fontossága különleges. Magyarországon a tényeken és a számokon túl fontos az emberek és a munkatársak megismerése is. Már az első két hét után úgy éreztem, mintha két éve itt lennék. Azonnal befogadott a közösség, kölcsönös a bizalom és a megbecsülés a munkatársak részéről is. Egyszóval: kitűnően érzem magam.