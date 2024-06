A hivatalos programrész után vacsora, zene és tánc következett. A zenét a Continental zenekar szolgáltatta. A hajnalig tartó mulatság alatt kisorsolták a felajánlott tombolatárgyakat, a tombola bevétele mint mindig, most is jótékony célt szolgál majd. A "nem nyertes" jegyek között éjfélkor vigaszágon újabb sorsolás kezdődött, amikor is gazdára találtak a kempteni Lions Club és a VLS Oktatási Központ által felajánlott értékes ajándékok, valamint Buzonics Attila adománya: 3 nap 2 éjszaka a Luxury Villas Sopronban. A bál fővédnöke Farkas Ciprián polgármester volt.

A Lions egy olyan önkéntes alapon szerveződő nemzetközi közösség, amely 20-30 fős klubok összességéből áll, összesen közel 1,5 millió tagja van. Magyarországon és további 205 országban elsősorban a látás megőrzése, a látássérültek segítése, a környezetvédelem, az éhség elleni küzdelem, a cukorbetegség megelőzése és a gyermekrákban szenvedők érdekében tevékenykedik.