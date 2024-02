Idén február 11-én, Veszprémben rendezték meg a négy megye csapat- és egyéni versenyeit, melyen a győri és Győr környéki iskolák, valamint egyéni versenyzőik jutottak tovább.

Hatalmas meglepetésre az I. korcsoportban 11 csapatból a favorit veszprémi lányok után ezüstérmet szereztek a koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata Bander Zsófia – aki egyéni összetett 5. helyezett is lett –, Szalai Luca, Kovács Hanna, Menyhárt Laura, Potos Lilien és Benkő Tamara összetételben (edzőjük: Czeglédi Edit). Egyéniben 3. lett Reider Viktória (Tényő).

Csapatversenyben a győri Arany János iskola csapata 5., a győrújbaráti II. Rákóczi-iskola legkisebbjei 8.-ak lettek.

Jól teljesítettek a győrújbarátiak.

A II. korcsoportban is sikeresek voltak a győrújbaráti lányok, itt is a dobogó második fokára állhatott fel a csapat (Horváth Lenke Lonci, Bodoki Bíborka, Sipos Dóra, Csillag Liliána, Rochat Hanna, edzők: Czeglédi Edit és Janes Attila). Az Arany János iskola csapata 10., a Kovács Margit iskola csapata pedig 11. lett. Egyéni összetettben Horváth Lenke 2., a nyúli Csapó Dóra 5. helyezése is országos versenyre jutást eredményezett.

A III–IV. korcsoportos lányoknál a Győrújbarát csapatban 4., a győri Kovács Margit iskola 10. helyezést ért el. Egyéni összetettben Erdős Elza (Győrújbarát) 6.-ként ismét versenyezhet.

Az V–VI. korcsoportban a Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum tornászai 9.helyezést értek el csapatban.