Kicsivel több mint egy éve alakult újjá az idén 112 éves, jelenleg a megyei első osztályban szereplő győri DAC vezetősége. A távozó Kappel Mihályt a korábbi klubigazgató, az egyesületet szívvel-lélekkel támogató Arnold Csaba váltotta fel az elnöki poszton, igazgatóként pedig a Hontvári Tamás irányította a patinás, egykori vasutasklubot. Újjáalakult az elnökség és a felügyelőbizottság összetétele is, így a felnőttcsapat viszonylag rendezett körülmények között vághatott neki a bajnokságnak. Ugyan az idény nem sikerült valami fényesen — a DAC mindössze négy pontot szerezve az utolsó helyen végzett a 13 csapatos mezőnyben –, a klub vezetése elérte azt, amit legfőképp szeretett volna: életben tartották a DAC-ot.

„Egy kis csoport több mint évtizedes küzdelmének, erő- feszítésének, fáradhatatlan munkájának köszönhetően sikerült életben tartani szeretett csapatunkat. A rossz eredmények ellenére is elmondhatjuk, hogy mindenki a tudása legjavát adta a saját területén – írta a klub közösségi oldalán Ivanovics Imre, a DAC amúgy Kanadában élő, csupa szív drukkere és támogatója, aki egyben reményét fejezte ki a klub szebb jövőjét illetően, hi- szen nemrég ismét tisztújító közgyűlést tartottak a DAC-nál. – Mindezek után reményeink szerint az új vezetőség felállásával, jóval jobb anyagi és technikai lehetőségekkel és törhetetlen DAC-szívvel sikerül elindulnunk egy hosszan tartó, emelkedő pályán. Szeretnénk csapatunkat visszajuttatni az őt megillető helyre a foci palettáján, sok örömet szerezve szurkolóinknak, és elismerést szerezni klubunknak és városunknak.”

„Tervezett volt a váltás, s örülök, hogy sikerült olyan, az egyesülethez kötődő vezetőket felkérnünk, akik saját területükön is sikeres, elismert emberek, s nagyobb segítséget tudnak a klubnak nyújtani. Bevallom, hetvenévesen már nem szeretnék részt venni a közvetlen irányításban; az el- múlt esztendőben kiderült, az- zal az anyagi háttérrel, amit mi tudtunk biztosítani, csupán ez a szint elérhető” – mondta érdeklődésünkre Arnold Csaba, a leköszönő elnök, aki egyébként a felügyelőbizottság elnökségében továbbra is segíti a kék-fehéreket.

A DAC 1912 új elnöke az egyesület korábbi kiváló labdarúgója, Kun Ferenc lett. Az elnökségbe Virág-Adorján Andrea mint társadalmi elnök, valamint Hannich Péter, Török András, Mayer János, Keszei János, Irmes Zsolt, Füzi Géza, Horváth Dénes és Szabó Gábor kerültek be. A felügyelőbizottságot Szilvágyi Ferenc és Arnold Csaba vezetik, tagjai Ivanovics Imre és Marányi Ernő lettek.