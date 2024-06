Mondhatnánk ugyan, hogy jó, fiatalok még, nem tudják, mi az igazi élet és munka. De bizony tudják. Nagyon is tudják. És tudják ezt a munkaadók is, mert akiket erről megkérdeztünk, egyáltalán nem lepődtek meg a számok hallatán, hanem azt mondták, igen, ez tulajdonképpen egy reális elvárás.

A felmérés országos volt, és a számok is az országos átlagot tükrözik, ami itt, Győr-Moson-Sopron vármegyében azt jelenti, hogy egy 10-15 százalékot még nyugodtan számoljunk rá. Merthogy – és ezt már a szakemberek, cégvezetők, a kamara vezetői mondják, szintén felmérésekre és tapasztalatokra alapozva – itt bizony a foglalkoztatás és a bérek terén nem Nyíregyházával, de még nem is Budapesttel kell versenyezni, hanem Béccsel és Pozsonnyal, esetleg Burgenlanddal. Márpedig ebben a versenyben lemaradni látszunk. Ebben a kiadványban is olvashatják, ezeknek a régióknak a bérszintjéhez képest hol tartunk mi… (Spoiler: nem jó, sőt, nagyon rossz a helyzet.) A mi riportalanyaink is azt mondták, ha a külföldi munka mellett döntenek, bizony legalább 4000 és 5500 euró között szeretnének keresni. És, teszik hozzá a tapasztaltabbak, ezt bizony meg is kapják a jó szakemberek.

De hát mit lehet tenni? Vajon magyarországi viszonyok között ki lehet gazdálkodni ezeket a béreket? És ha igen, mennyibe kerülnek majd az előállított termékek nekünk, fogyasztóknak, meg tudjuk-e majd mi fizetni, akik nem vagyunk se mérnökök, se informatikusok? Vagy a magas bérekkel előállított javak a magas bérekkel rendelkező országokban kerülnek csak piacra? Itthon meg jöhet a Temu kínálata?

Nehéz kérdés, csak remélni tudjuk, hogy a gazdasági szakembereink megtalálják a válaszokat. Már persze ha jól megfizetik őket…

Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője